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В «АиФ на Енисее» пройдет очередная «Неделя здоровья»
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В «АиФ на Енисее» пройдет очередная «Неделя здоровья» 

АиФ Красноярск 10 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
С 22 марта в редакции «АиФ на Енисее» стартует «Неделя здоровья». Несколько дней на вопросы читателей будут отвечать специалисты из разных областей здравоохранения.
График прямых линий:
22 марта с 11.00 до 12.00 обсудить вопросы получения качественной бесплатной медицинской помощи можно будет с генеральным директором страховой компании Галиной Константиновной Фроловой.
22 марта с 13.00 до 14.00 проконсультируют главный врач краевого онкодиспансера Андрей Арсеньевич Модестов и заведующая поликлиникой краевого онкодиспансера Светлана Эрастовна Покровская.
26 марта с 11.00 до 12.00 на вопросы ответит диетолог Ольга Владиславовна Цимбалова.
26 марта с 14.00 до 15.00 в редакции будет дежурить врач-кардиолог Красноярской краевой больницы Алина Владимировна Кускаева.
27 марта с 11.00 до 12.00 про болезни глаз расскажут главный врач Красноярской краевой офтальмологической больницы Станислав Станиславович Ильенков и заведующая детской офтальмологической поликлиникой Валентина Николаевна Браун.
Звоните по телефону 8 (391) 2-918-918 или присылайте вопросы на электронную почту press-centr@aif-enisei.ru.
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