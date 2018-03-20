В «АиФ на Енисее» пройдет очередная «Неделя здоровья»

С 22 марта в редакции « АиФ на Енисее» стартует «Неделя здоровья». Несколько дней на вопросы читателей будут отвечать специалисты из разных областей здравоохранения.

График прямых линий:

22 марта с 11.00 до 12.00 обсудить вопросы получения качественной бесплатной медицинской помощи можно будет с генеральным директором страховой компании Галиной Константиновной Фроловой

22 марта с 13.00 до 14.00 проконсультируют главный врач краевого онкодиспансера Андрей Арсеньевич Модестов и заведующая поликлиникой краевого онкодиспансера Светлана Эрастовна Покровская.

26 марта с 11.00 до 12.00 на вопросы ответит диетолог Ольга Владиславовна Цимбалова.

26 марта с 14.00 до 15.00 в редакции будет дежурить врач-кардиолог Красноярской краевой больницы Алина Владимировна Кускаева.

27 марта с 11.00 до 12.00 про болезни глаз расскажут главный врач Красноярской краевой офтальмологической больницы Станислав Станиславович Ильенков и заведующая детской офтальмологической поликлиникой Валентина Николаевна Браун.

Звоните по телефону 8 (391) 2-918-918 или присылайте вопросы на электронную почту press-centr@aif-enisei.ru.