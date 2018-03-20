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Двух тюменских подростков, пропавших в субботу, нашли
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Двух тюменских подростков, пропавших в субботу, нашли 

72.ru 10 часов назад
Фото: 72.ru
Поиски Елизаветы Бейкиной и Ивана Левковича, пропавших в минувшую субботу, завершились сегодня. На протяжении трех дней подростков искали не только родители, но и полицейские и добровольцы поискового отряда «Белая Сова -Тюмень». Лиза и Иван регулярно заходили на свои странички в социальных сетях, но на сообщения и звонки родителей не отвечали. — Елизавета Бейкина и Иван Левкович найдены. Они живы, — лаконично сообщили о завершении поисков волонтеры отряда «Белая Сова -Тюмень». Где все это время находились подростки и по какой причине они ушли из дома — пока неизвестно.
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