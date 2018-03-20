Двух педиатров в Бурятии обвинили в смерти шестилетней девочки

Два врача-педиатра Онохойской участковой больницы в Бурятии обвиняются в постановке неверного диагноза, в результате чего умерла 6-летняя девочка.

«В Заиграевском районе перед судом предстанут два участковых врача-педиатра, обвиняемых в причинении смерти ребенку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального главка Следственного комитета РФ

В марте 2017 года в Онохойскую больницу на прием пришла мать с 6-летней дочкой, у которой была высокая температура, а также кашель и насморк. Врач осмотрела девочку и назначила лечение, не проведя необходимой диагностики и недооценив тяжесть заболевания. После этого состояние ребенка ухудшилось, что заставило ее мать показать девочку на следующий день другому педиатру. Однако и та неверно поставила диагноз.

На следующее утро состояние девочки уже стало критическим. Родители привезли ее в участковую больницу в предагональном состоянии, а спустя час она скончалась от двусторонней вирусно-бактериальной пневмонии с сопутствующими гнойно-инфекционными осложнениями и токсическим шоком.

Эксперты пришли к выводу, что при адекватной диагностике и терапии ребенка можно было вылечить, пишет агентство.