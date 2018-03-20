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Двух педиатров в Бурятии обвинили в смерти шестилетней девочки
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Двух педиатров в Бурятии обвинили в смерти шестилетней девочки 

Ридус 17 часов назад
Два врача-педиатра Онохойской участковой больницы в Бурятии обвиняются в постановке неверного диагноза, в результате чего умерла 6-летняя девочка.
«В Заиграевском районе перед судом предстанут два участковых врача-педиатра, обвиняемых в причинении смерти ребенку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального главка Следственного комитета РФ.
В марте 2017 года в Онохойскую больницу на прием пришла мать с 6-летней дочкой, у которой была высокая температура, а также кашель и насморк. Врач осмотрела девочку и назначила лечение, не проведя необходимой диагностики и недооценив тяжесть заболевания. После этого состояние ребенка ухудшилось, что заставило ее мать показать девочку на следующий день другому педиатру. Однако и та неверно поставила диагноз.
На следующее утро состояние девочки уже стало критическим. Родители привезли ее в участковую больницу в предагональном состоянии, а спустя час она скончалась от двусторонней вирусно-бактериальной пневмонии с сопутствующими гнойно-инфекционными осложнениями и токсическим шоком.
Эксперты пришли к выводу, что при адекватной диагностике и терапии ребенка можно было вылечить, пишет агентство.
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