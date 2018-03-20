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Во Владивостоке скорая помощь ехала к роженице полтора часа. Ребёнок появился на свет в квартире
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Во Владивостоке скорая помощь ехала к роженице полтора часа. Ребёнок появился на свет в квартире 

Prim.News 12 часов назад
Фото: Prim.News
Ей повезло, что по соседству жила врач.
У соседки врача-консультанта компании ИНВИТРО, владивостокского гинеколога Галины Китаевой, ночью начались роды. Врач сразу же вызвала скорую помощь, но процесс пошел скоротечно, и ей пришлось сделать срочный осмотр будущей маме. Совсем скоро молодая женщина была готова рожать. Галина Юрьевна приняла все меры для безопасного принятия родов. Они прошли успешно, хотя мальчик появился на свет с тройным обвитием пуповины вокруг шеи. Скорая же помощь оказалась не вполне скорой — приехала лишь через полтора часа после рождения малыша.
«Мне повезло с соседкой, — поделилась счастливая молодая мама. Галина Юрьевна помогла мне родить в безвыходном положении, у нее на самом деле золотые руки и огромное сердце».
Галина Китаева
«Ситуация для меня, как медика, была штатной, хотя не совсем по профилю ежедневной работы, — отметила Галина Китаева. — Но врач должен быть готов к любой неожиданности и к принятию самостоятельных решений: по крайней мере, в нашей компании принято работать именно так».
На сегодня мама и ее ребенок здоровы. В ИНВИТРО решили сделать подарок молодой маме и подготовили сертификат на профилактическое обследование и необходимые анализы, которые ей понадобятся в ближайшее время, передает пресс-служба компании.
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