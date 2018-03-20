Рисунки вместо серых стен: «Веселый коридор» преображает детские больницы

Далеко не все инициативы добровольцев можно легко классифицировать по типам волонтерства. Например, создатели проекта «Веселый коридор» называют себя арт-социальными волонтерами. О том, как группа добровольцев решила подарить яркие краски стенам детских больниц, — в материале спецпроекта «Год волонтера».

История проекта «Веселый коридор» началась в 2012 году, когда попечительский совет Морозовской больницы решил пригласить художников для росписи стен в двух отделениях. Привычные однотонные стены решили превратить в красивые и яркие, чтобы повысить настроение и сделать пребывание маленьких пациентов в больнице более комфортным и радостным. Сначала о полноценном волонтерском проекте никто не думал, просто хотелось создать в больнице комфортное для детей пространство.

Тогда же, в конце 2012 года, под новогодние праздники в социальных сетях был опубликован первый пост о поисках волонтеров для росписи стен больницы. На клич отозвалось около 20 человек, непосредственно до раскрашивания стен добралось 15 добровольцев. В их числе и художник Анна Румянцева, которая впоследствии стала одним из основателей проекта «Веселый коридор».

"Мы разбились на две группы (по отделениям) и работали все праздничные дни. К концу новогодних каникул одно из отделений было расписано, и мы дружно приступили к завершению работ во втором отделении. И когда все закончилось, у нас образовалась небольшая группа людей, заинтересованных в продолжении росписи стен в детских больницах", — вспоминает Анна Румянцева.

Участник инициативной группы проекта «Веселый коридора» Елена Филимонова

Сначала по проекту предполагалась только роспись стен Морозовской больницы, но затем, как шутят волонтеры, там все стены закончились, и проект стал расширяться.

"Мы с благотворительным фондом «Кораблик», с которым сотрудничали в то время, обратились в департамент здравоохранения с предложением участия в нашем проекте и других больниц в Москве. Департамент нам очень помог, проинформировав медицинские учреждения и организовав встречу с заинтересованными руководящими лицами этих учреждений", — рассказывает художник, участник инициативной группы «Веселого коридора» Елена Филимонова.

Новые горизонты

С каждой новой росписью проект набирал популярность и привлекал все больше лечебных учреждений. В «Веселом коридоре» стараются не отказывать больницам в росписи, но для того, чтобы волонтеры могли рисовать, должны быть соблюдены некоторые критерии. Например, необходимо, чтобы стены были отремонтированы и с них не осыпалась краска.

Участник инициативной группы проекта «Веселый коридор» Ольга Сутемьева

"Также руководство больницы должно выделить нам помещение для хранения красок, кистей и других инструментов и инвентаря", — говорит Елена Филимонова.

Роспись большого отделения больницы, в зависимости от сложности, может занять от полугода до года. Сейчас, как рассказывают организаторы проекта, на роспись стен выстроилась целая очередь. Но, возможно, уже совсем скоро волонтеры проекта смогут расписывать стены одновременно сразу в нескольких больницах.

Волонтеры проекта «Веселый коридор»

Недавно проект вошел в Союз волонтерских организаций и движений (СВОД) и тем самым обрел юридический статус и новые возможности, в частности по привлечению пожертвований.

"Все это дает нам основание надеяться, что в скором будущем «Веселый коридор» сможет одновременно делать росписи в нескольких больницах и наша «очередь» станет двигаться намного быстрее. СВОД также будет предлагать нам сотрудничество с учреждениями, в которых реализуются другие волонтерские проекты", — сообщила Елена Филимонова.

Пока география проекта в основном ограничивается Москвой и ближайшим Подмосковьем. Но бывают и случаи сотрудничества с медицинскими учреждениями из других регионов.

Волонтеры проекта «Веселый коридор»

"В 2016 году мы сотрудничали с благотворительными фондом «Живи!», который, вдохновившись деятельностью «Веселого коридора», решил расписать стены онкологического отделения тульской областной больницы. И в какой-то момент ребята позвали нас на помощь, поняв, что им необходим «мощный опытный десант», для того чтобы продвинуться и успешно закончить работу", — отмечает Анна Румянцева.

Деятельность проекта за последние пять лет вдохновила неравнодушных людей со всей России, и теперь в Смоленской области, Брянске, Самаре, на Урале волонтеры тоже расписывают больничные стены.

Фирменный стиль

Во время росписи самых первых объектов стиль «Веселого коридора» еще не сформировался, и на соседних стенах вполне могли появиться рисунки в разных техниках. Но постепенно участники проекта пришли и к принципу раскраски по номерам. При рисовании нужно закрасить определенным цветом обведенный кусочек стены с номером. Такой стиль росписи считается самым подходящим для массовой живописи, а поучаствовать в росписи могут даже те волонтеры, которые абсолютно не умеют рисовать.

"Любой участник этого процесса чувствует, что приобщается к красоте и пользе, что в этой замечательной расписной стене есть и его труд, а выглядят такие стены как расписанные профессиональным художником в плоскостном стиле. Художники заранее подготавливают стену для росписи, разбивая ее на кусочки, как батик или мозаика, где каждый кусочек будет раскрашен своим цветом", — рассказывает художник, участник инициативной группы Ольга Сутемьева.

для волонтеров «Веселого коридора» нет никаких возрастных ограничений. В проекте принимают участие и школьники со студентами, и люди постарше, и даже самые маленькие.

Волонтеры проекта «Веселый коридор»

"Однажды на роспись приехал мой семилетний племянник Рома. Он следил за тем, как создавались эскизы и принимал живейшее участие в их разработке. Он был одним из главных в фокус-группе малышей! И он же посоветовал добавить к мультяшкам машинки и транспорт, потому что мальчикам это будет очень интересно. А когда рисунки были нанесены на стены, Рома с трепетом и радостью закрасил свой кусочек", — вспоминает Ольга Сутемьева.

"Как-то к нам заглянула пятилетняя Настенька, которую за руку держал дедушка. Они пришли в больницу навестить младшую сестренку Насти и очень захотели посмотреть, а что же там происходит, за этой дверью с табличкой «Веселый коридор»?! Мы гостеприимны и дружелюбны, а Настенька нам в результате очень красиво раскрасила всех бабочек! В «Веселом коридоре» невозможно удержаться от того, чтобы не взять в руки кисточку", — рассказала участница инициативной группы проекта «Веселый коридор» Екатерина Трофимова

Музыкант Noize MC принял участие в проекте «Веселый коридор»

Случается, что раскрасить стены и пообщаться с маленькими пациентами больниц приходят знаменитости. Например, в росписи в Морозовской больнице принял участие музыкант Noize MC. Увидеть кумира для детей в больнице было незабываемым ощущением.

"Ребята, безусловно, получили удовольствие, но еще большее удовольствие получили девочки, которые лежали в соседнем отделении. Они ходили мимо рисующего Нойза и чуть ли не сходили с ума от присутствия рядом их обожаемого певца. Это был интересный опыт, и большое спасибо Ивану и его команде за участие в акции", — рассказала Анна Румянцева.

Волонтерство как образ жизни

"Веселый коридор" сложно отнести к какому-то определенному виду волонтерства, здесь есть элементы и культурного, и социального волонтерства.

"В нашем проекте художники и волонтеры и делают доброе дело, и реализуются творчески. Поэтому мы арт-социальные волонтеры", — отмечает художник, участник инициативной группы проекта «Веселый коридор» Елена Филимонова.

Волонтер проекта «Веселый коридор» Вика

Для многих участников «Веселого коридора» волонтерство — это образ жизни. Pr-менеджер Вика кроме участия в «Веселом коридоре» периодически помогает в приюте для бездомных животных. О проекте по росписи больниц девушка узнала в одной из социальных сетей и сразу же захотела поучаствовать.

"Я знаю, что делаю что-то хорошее для детей. Когда рисую, представляю, как дети, которые попали в больницу, будут рассматривать стены и немного отвлекаться от этой ситуации", — рассказывает Вика.

Другой волонтер, студентка МГУ направления «Менеджмент в культуре» Лера рассказывает, что роспись стен в больницах приносит ей массу положительных эмоций, помогает сконцентрироваться и развить свои способности в изобразительном искусстве. Но главное для Леры — это помощь детям.

"Для меня участие в проекте «Веселый коридор» — это возможность сделать жизнь детишек, которые лежат в больницах, веселее и позитивнее", — говорит волонтер.

Волонтер проекта «Веселый коридор» Лера

А вот ученица 10-го класса Юлия впервые узнала о волонтерской деятельности именно благодаря проекту «Веселый коридор».

"Роспись оказалась правда очень увлекательной. Время летит незаметно, и я получаю массу хорошего настроения, так как вижу, сколько людей готово так же бескорыстно помогать проекту", — сказала Юлия.

Проект «Веселый коридор» ждет в свои ряды новых волонтеров. Позитивных эмоций и нераскрашенных стен хватит на всех.

"Вместе мы способны скрасить серые больничные будни маленьких пациентов, наполнить их мир яркими цветами и подарить сказку тем, кто очень в ней нуждается", — говорит Ольга Сутемьева.