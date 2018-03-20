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Детский писатель встретится с псковичами 21 и 22 марта
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Детский писатель встретится с псковичами 21 и 22 марта 

АиФ Северо-запад 10 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Первая творческая встреча с писателем, уроженцем Островского района Юрием Масловым-Островичем состоится в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина 21 марта. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, на нее приглашены учащиеся младших классов социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова.
В рамках встречи пройдет презентация детской книги Юрия Маслова «Пряники для слона». Сборник рассказов о животных был выпущен в конце прошлого года в Москве.
Кроме того, 22 марта писатель пообщается с юными читателями в Острове.
Отметим, что встречи состоятся в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги, которая проходит с 1943 года во время школьных каникул в конце марта. Придумал ее писатель Лев Кассиль.
Как рассказали в Псковской областной библиотеке, в программу вошло множество разнообразных мероприятий. Так, 20 марта в Псковском театре кукол стартует проект «Книжки на подмостках», в рамках которого запланирована выездная выставка детской литературы, викторины, беседы о книгах и писателях и мастер-классы.
Также пройдет ежегодная областная акция «Областная столица Недели детской и юношеской книги». В этом году столицей стал поселок Струги Красные. В муниципальной библиотеке состоится встреча с писателем и путешественником из Санкт-Петербурга Сашей Кругосветовым (Лев Яковлевич Лапкин), а также награждение лучших читателей и библиотекарей района. Праздничное мероприятие начнется в 12.00 5 апреля.
Отметим, «Областная столица Недели детской и юношеской книги» проходит при поддержке Администрации региона в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы».
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