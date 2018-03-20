Коллектив Планета детства примет участие в творческом фестивале-конкурсе

Фото: официальная страница ансамбля в социальных сетях

Хореографический ансамбль «Планета детства» поселения Вороновское 31 марта примет участие в IX Международном фестивале-конкурсе «Шаг к мечте».

— В течение года мы не только проводим концерты и творческие встречи, но и выступаем на различных соревнованиях. Сейчас наши ребята активно готовятся к выездному конкурсу. Известно, что всего от нашего поселения поедет более 70 человек от 5 до 20 лет, — рассказала руководитель ансамбля Надежда Селютина.

Она добавила, что на фестивале коллектив представит десять номеров.

Мероприятия пройдет в Доме культуры «Прожектор».