Центр проведения ЭКО создадут на Кавказских Минеральных Водах

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. / ТАСС /. Власти Ставропольского края планируют создать центр проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на территории Кавказских Минеральных Вод. Площадку для строительства могут определить в 2018 году, сообщила в среду пресс— служба губернатора региона.

"Губернатор [Ставропольского края Владимир Владимиров ] поставил задачу расширить доступ к ЭКО на базе государственных медучреждений края. Отдельно Владимир Владимиров поручил создать крупный центр проведения ЭКО в регионе Кавказских Минеральных Вод", — говорится в сообщении.

Подготовка к созданию центра должна начаться в 2018 году. «Уже в этом году необходимо определить площадку для создания такого объекта и источники финансирования», — цитирует пресс-служба Владимирова. По данным министерства здравоохранения края, в регионе процедуру ЭКО проводят четыре медицинских учреждения. Планируется, что во второй половине 2018 года эта медицинская услуга будет доступна и на базе краевого перинатального центра в Ставрополе.

С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение проводится в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. За это время благодаря ЭКО на Ставрополье родились более 1,5 тыс. детей.