The Chainsmokers украли песню у Twenty One Pilots

В прошлую пятницу The выпустили новый сингл «Everybody». Рецепт удачной песни стандартный:-дуэт любит писать тексты о проблемах, которые волнуют общество и заставляют думать и рассуждать.

Но на этот раз все пошло совсем не по плану. Многие поклонники отметили чрезвычайное сходство новой композиции с песней Twenty «HeavyDirtySoul».

«Почему The вдруг превратились в Twenty?», — сотни комментариев такого рода заполонили.

Конечно, это далеко не первый случай, когда интернет-слушатели обнаруживают сходство между двумя композициями. Интересно, что скажут на это Twenty? И как прокомментируют ситуацию?;