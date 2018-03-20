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The Chainsmokers украли песню у Twenty One Pilots
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The Chainsmokers украли песню у Twenty One Pilots 

Popcake.tv 9 часов назад
Фото: Popcake.tv
В прошлую пятницу The выпустили новый сингл «Everybody». Рецепт удачной песни стандартный:-дуэт любит писать тексты о проблемах, которые волнуют общество и заставляют думать и рассуждать.
Но на этот раз все пошло совсем не по плану. Многие поклонники отметили чрезвычайное сходство новой композиции с песней Twenty «HeavyDirtySoul».
«Почему The вдруг превратились в Twenty?», — сотни комментариев такого рода заполонили.
Конечно, это далеко не первый случай, когда интернет-слушатели обнаруживают сходство между двумя композициями. Интересно, что скажут на это Twenty? И как прокомментируют ситуацию?;
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