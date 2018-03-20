В Волгограде стартовала неделя японской культуры

Неделя японской культуры пройдет в Волгограде с 19 по 23 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в рамках мероприятий горожанам расскажут о традициях, обычаях и культуре Страны восходящего солнца, а также о боевых искусствах.

Всевозможные мероприятия пройдут в Центральной библиотеке города и областном Краеведческом музее. В последнем волгоградцам покажут уникальные экспонаты. В музее имени Машкова состоится лекция, которая познакомит посетителей с историей айкидо, японской поэзией и живописью. Добавим, что вход на все мероприятия бесплатный, их подробной программой можно ознакомиться здесь.

Напомним, 2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии с целью обмена между странами культурными наследиями. В этом году планируется проведение мероприятий в политической, научной, экономической, культурной и образовательной сферах.