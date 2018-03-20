В Казани планируется отключение ряда центральных каналов 

Отключение нескольких каналов планируется в Казани в период с 20 марта по 29 апреля, сообщает пресс-служба Управления Роскомнадзора по РТ.
С 8.00 до 18.00 могут быть отключены телеканалы «Первый канал», «Телевидение „Татарстан — Новый Век“, „Россия 1“, „Россия-К“, „Петербург 5 канал“, „Звезда“, программы первого и второго мультиплексов и радиоканалы „Радио России“, »Серебряный дождь», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Маяк», «Вести ФМ». Это связано с установкой архитектурно-художественной подсветки башни на радиотелевизионном центре в Казани.