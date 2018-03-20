В Казани планируется отключение ряда центральных каналов 

АиФ Казань: последние новости

«Золотая Орда»: наш ответ «Великолепному веку» и «Игре престолов»

День выборов в Казани завершился концертом с участием Крида и Меладзе

В парке рядом с ЖК «Комсомолец» в Казани появится фонтан и амфитеатр