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В Казани планируется отключение ряда центральных каналов
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В Казани планируется отключение ряда центральных каналов 

АиФ Казань 9 часов назад
Фото: АиФ Казань
Отключение нескольких каналов планируется в Казани в период с 20 марта по 29 апреля, сообщает пресс-служба Управления Роскомнадзора по РТ.
С 8.00 до 18.00 могут быть отключены телеканалы «Первый канал», «Телевидение „Татарстан — Новый Век“, „Россия 1“, „Россия-К“, „Петербург 5 канал“, „Звезда“, программы первого и второго мультиплексов и радиоканалы „Радио России“, »Серебряный дождь», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Маяк», «Вести ФМ». Это связано с установкой архитектурно-художественной подсветки башни на радиотелевизионном центре в Казани.
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