Евгений Курчич представит Беларусь на «Славянском базаре»

На XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» выступит 27-летний Евгений Курчич из Минска. Такое решение приняло жюри по итогам финала отборочного тура на конкурс «Славянского базара в Витебске».

Счастливый билет на вокальный конкурс в Витебске разыгрывали 10 финалистов отбора. Исполнение Евгением песни «Крик птицы» жюри оценило в максимальное количество баллов — 90. Всего он набрал 179 баллов из 180 возможных, что позволило стать безусловным лидером, сообщает БЕЛТА.

Евгений Курчич — педагог кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, а также певец, актёр, лауреат международных и республиканских конкурсов, магистр искусствоведения, художественный руководитель шоу-группы «Маракасы». Исполнитель восемь лет шел к победе в отборе на этот конкурс, пробуясь с 2010 года. Участвовать в этом году певец изначально не планировал, но передумал, когда подготовил репертуар и узнал реакцию зрителей.

XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля.