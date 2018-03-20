Ещё
«Белый Квадрат»: 10 дней до дедлайн!
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Белый Квадрат»: 10 дней до дедлайн! 

Sostav.ru 9 часов назад
Фото: Sostav.ru
Дедлайн приема конкурсных работ на Десятый Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» стремительно приближается и наступит 30 марта. Но есть еще целых 10 дней на то, чтобы загрузить работы и успеть принять участие в «Белом Квадрате» в этом году.
Сделать это достаточно просто. Выбирайте свои лучшие кейсы, реализованные за последний год, регистрируйтесь на официальном сайте Фестиваля и загружайте работы в личном кабинете. Если они окажутся в числе лучших — уже 21 апреля вам предстоит подняться на сцену Церемонии награждения победителей Фестиваля за заветной наградой и попасть на страницы ведущих индустриальных ресурсов Европы и СНГ.
Напомним, что «Белый Квадрат» входит в Рейтинг креативности АКАР во всех четырех сегментах:
РЕКЛАМА
БРЕНДИНГ
МАРКЕТИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ
DIGITAL.
Финалисты и победители конкурса Creative Effectiveness, в котором помимо креативной идеи оценивается эффективность проектов, созданных в течение последних двух лет, входят в новый Рейтинг эффективности АКАР.
Членам АКАР, РАМУ, АБКР, IAB Russia предоставляется скидка на участие 20%.
Подать работы на «Белый Квадрат» можно в 6 конкурсов, 17 номинаций, которые будет оценивать 5 составов международного жюри.
Жюри «Белого Квадрата» состоит из 52 экспертов из 26 стран, чьи имена широко известны на международной арене благодаря успешным проектам для крупнейших мировых брендов, внушительному списку престижных индустриальных наград, включая более 200 Cannes Lions, а также работу в жюри ведущих фестивалей рекламы по всему миру.
После Церемонии награждения, работы призеров и победителей «Белого Квадрата» получают широкое продвижение на индустриальных ресурсах Европы и СНГ, насчитывая более 30 публикаций в рамках PR-кампании по итогам Фестиваля.
Организаторы приглашают рекламистов, креаторов, дизайнеров и всех творческих людей, работающих в российской индустрии коммуникаций, показать свой творческий потенциал на основе самых креативных и эффективных идей, реализованных в кейсах последнего года. Cause you can!
Sostav.ru: последние новости
«МегаФон» снял летний ролик с танцующими муравьями и группой Uma2rmaH Иммерсивный театр в рекламе и вне ее: детальное погружение Red Pepper Film продолжает продвигать «Дядю Ваню» с помощью трогательных короткометражек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца12
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение