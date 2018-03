«Белый Квадрат»: 10 дней до дедлайн!

Дедлайн приема конкурсных работ на Десятый Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» стремительно приближается и наступит 30 марта. Но есть еще целых 10 дней на то, чтобы загрузить работы и успеть принять участие в «Белом Квадрате» в этом году.

Сделать это достаточно просто. Выбирайте свои лучшие кейсы, реализованные за последний год, регистрируйтесь на официальном сайте Фестиваля и загружайте работы в личном кабинете. Если они окажутся в числе лучших — уже 21 апреля вам предстоит подняться на сцену Церемонии награждения победителей Фестиваля за заветной наградой и попасть на страницы ведущих индустриальных ресурсов Европы и СНГ.

Напомним, что «Белый Квадрат» входит в Рейтинг креативности АКАР во всех четырех сегментах:

РЕКЛАМА

БРЕНДИНГ

МАРКЕТИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ

DIGITAL.

Финалисты и победители конкурса Creative Effectiveness, в котором помимо креативной идеи оценивается эффективность проектов, созданных в течение последних двух лет, входят в новый Рейтинг эффективности АКАР.

Членам АКАР, РАМУ, АБКР, IAB Russia предоставляется скидка на участие 20%.

Подать работы на «Белый Квадрат» можно в 6 конкурсов, 17 номинаций, которые будет оценивать 5 составов международного жюри.

Жюри «Белого Квадрата» состоит из 52 экспертов из 26 стран, чьи имена широко известны на международной арене благодаря успешным проектам для крупнейших мировых брендов, внушительному списку престижных индустриальных наград, включая более 200 Cannes Lions, а также работу в жюри ведущих фестивалей рекламы по всему миру.

После Церемонии награждения, работы призеров и победителей «Белого Квадрата» получают широкое продвижение на индустриальных ресурсах Европы и СНГ, насчитывая более 30 публикаций в рамках PR-кампании по итогам Фестиваля.

Организаторы приглашают рекламистов, креаторов, дизайнеров и всех творческих людей, работающих в российской индустрии коммуникаций, показать свой творческий потенциал на основе самых креативных и эффективных идей, реализованных в кейсах последнего года. Cause you can!