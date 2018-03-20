Serebro представляет «диалог мозга и сердца»

Начинать новый сезон лучше новой композицией. Группа Serebro именно так и сделала. Подопечные Макса Фадеева представили новую песню с необычным названием — «111307».

«111307» — это не просто очередная романтическая песенка. «Эта песня — диалог мозга и сердца, — говорится в описании композиции. — О том, что уже прошло. Когда сердце не отпускает, а голова говорит „забудь“. У всех был этот прыжок в неизвестность, когда оставляешь человека в покое, но решиться идти дальше сложно. Эта песня близка каждому, кто когда-то любил».