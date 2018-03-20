Serebro представляет «диалог мозга и сердца» 

Начинать новый сезон лучше новой композицией. Группа Serebro именно так и сделала. Подопечные Макса Фадеева представили новую песню с необычным названием — «111307».
«111307» — это не просто очередная романтическая песенка. «Эта песня — диалог мозга и сердца, — говорится в описании композиции. — О том, что уже прошло. Когда сердце не отпускает, а голова говорит „забудь“. У всех был этот прыжок в неизвестность, когда оставляешь человека в покое, но решиться идти дальше сложно. Эта песня близка каждому, кто когда-то любил».
Авторами текста песни выступили Ольга Серябкина и Максим Фадеев, над музыкой поработал сам Фадеев. «Это был диалог моей головы и моего сердца. О том, что уже прошло, — пишет Серябкина в соцсетях. — Когда сердце не отпускает, а голова говорит „забудь“. Потом на гастролях я показала девочкам, что получилось, и мы долго обсуждали это. Потому что у каждой из нас были похожие истории. У всех был этот прыжок в неизвестность, когда оставляешь человека в покое, но решиться сложно. Это был классный разговор во всех смыслах. И я рада, что эта песня настолько близка каждой из нас».
Напомним, с января коллектив Serebro выступает в обновленном составе — к Ольге Серябкиной и Екатерине Кищук присоединилась Татьяна Моргунова. Девушка прошла кастинг, объявленный Максимом Фадеевым в октябре прошлого года, после ухода из группы Полины Фаворской.