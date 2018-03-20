Клиника GMS предлагает 10-процентную скидку всем держателям карты ЕжикFamily

Клиника Global Medical System (GMS Clinic) вновь присоединилась к партнерской программе сайта «Ежик-Ежик», а это значит, что все держатели карт лояльности ЕжикFamily смогут получить 10-процентную скидку на амбулаторно-поликлиническое лечение.

Для того чтобы получить скидку, пользователям нужно скачать на мобильное устройство приложение, загрузить его и предъявить при оплате на кассе открытую страницу скидок.

GMS Clinic — многофункциональный медицинский и диагностический центр в Москве, в котором работают западные специалисты, а также ведущие российские медики. Обслуживание в клинике строится на западных протоколах доказательной медицины, то есть лечение регламентируется, исходя из симптомов, а не из формы оплаты.

В GMS Clinic есть программы как для для детей, так и для взрослых. В программу для детей до года от GMS Clinic в Москве входит полный пакет: от амбулаторно-поликлинической помощи и помощи на дому до госпитализации, в том числе осмотры педиатров и врачей-специалистов, прививки, анализы и обследования, справки.

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