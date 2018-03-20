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Клиника GMS предлагает 10-процентную скидку всем держателям карты ЕжикFamily
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Клиника GMS предлагает 10-процентную скидку всем держателям карты ЕжикFamily 

Ezhikezhik.ru 9 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Клиника Global Medical System (GMS Clinic) вновь присоединилась к партнерской программе сайта «Ежик-Ежик», а это значит, что все держатели карт лояльности ЕжикFamily смогут получить 10-процентную скидку на амбулаторно-поликлиническое лечение.
Для того чтобы получить скидку, пользователям нужно скачать на мобильное устройство приложение, загрузить его и предъявить при оплате на кассе открытую страницу скидок.
GMS Clinic — многофункциональный медицинский и диагностический центр в Москве, в котором работают западные специалисты, а также ведущие российские медики. Обслуживание в клинике строится на западных протоколах доказательной медицины, то есть лечение регламентируется, исходя из симптомов, а не из формы оплаты.
В GMS Clinic есть программы как для для детей, так и для взрослых. В программу для детей до года от GMS Clinic в Москве входит полный пакет: от амбулаторно-поликлинической помощи и помощи на дому до госпитализации, в том числе осмотры педиатров и врачей-специалистов, прививки, анализы и обследования, справки.
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