8 триллеров о творческих личностях

К выходу на ivi триллера «Селфи» Титр собрал 8 загадочных, притягательных, атмосферных триллеров о творческих личностях.

Селфи

Art Pictures Studio

Селфи

В основу картины лег роман Сергея Минаева «Дyxless 21 века. Селфи». Известный писатель и телеведущий Владимир Богданов в одночасье теряет свою работу, славу, любимую женщину и даже друзей — мужчина, похожий на него как две капли воды, крадет его личность и начинает распоряжаться ей, как пожелает.

Дары смерти

Snoot Entertainment

Дары смерти

Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. На новом месте он начинает рисовать с большей страстью, граничащей с одержимостью. Со временем выясняется, что причина его вдохновения — древнее зло, обитающее в этом доме.

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AdriAlpe-Media OEG Лучшее предложение

Вергилий Олдман — известный аукционист, продающий картины по всему миру за огромные деньги. Только никто не знает, что когда ему в руки попадают особо ценные произведения искусства, он подменивает оригиналы на качественные подделки. Аукционист собрал целую галерею бесценных полотен и был готов оставить дела, как ему попалось самое изящное творение, которое он когда-либо видел.

Ошибка времени

Royal Pictures

Ошибка времени

Финн, Кэлли и Джаспер — трое друзей, живущих в одной квартире загородного жилого комплекса. Каждый из них мечтает о великом будущем: Финн хочет стать великим художником, Келли — известным писателем, а Джаспер мечтает разбогатеть и тратит все свои деньги на ставки. Однажды в комнате соседа-ученого друзья находят странное изобретение — машину, которая показывает, что случится завтра. Теперь все мечты начинают сбываться…

В доме

Canal+ [fr]

В доме

Преподаватель французской литературы Жермен разочарован современными школьниками. В ворохе бессмысленных текстов Жермен находит очень интересное сочинение: Клод, один из его учеников, описывает дом и родителей своего друга Рафы. Услышав слова восхищения от своего преподавателя, Клод решает продолжить писать свои наблюдения за семьей Рафы. Вот только со временем его тексты становятся все более откровенными…

Чёрный лебедь

Cross Creek Pictures

Чёрный лебедь

Нина Сейерс — танцовщица балета в Нью-Йорке. У нее нет друзей, молодого человека или хобби, все свое время она посвящает тренировкам. И вот, режиссер Томас Лерой готов дать ей главную роль в постановке «Лебединого озера», но только при условии, что девушка полностью раскрепостится для роли Черного лебедя.

Останься

Epsilon Motion Pictures

Останься

Молодой депрессивный художник Генри Лазэм сообщает своему психиатру Сэму Фостеру, что собирается совершить самоубийство в полночь в день своего совершеннолетия. Не желая допустить гибели Генри, Сэм решает сделать все от него зависящее для избавления парня от навязчивой идеи.

Под покровом ночи

Fade to Black Productions

Под покровом ночи

У Сьюзен роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, прекрасный муж и собственная галерея. Однажды она получает неожиданную посылку от бывшего супруга — он хочет встретиться, но сначала просит ее прочитать его новый роман «Под покровом ночи». С первых страниц Сьюзен попадает в свое мрачное прошлое, которое она предпочла бы забыть навсегда.