При детской поликлинике в Нягани откроется аптека для льготников

Детская поликлиника Нягани открывает собственную аптеку. Льготные категории граждан смогут воспользоваться ее услугами в первых числах апреля.

Как сообщает Депздрав Югры, учреждение уже приобрело лицензию и закупило оборудование и мебель. Также в помещении был сделан ремонт. По словам врио главного врача Ирины Лазаривой, открытие аптеки для детей-льготников, значительно сэкономит время родителей.

«Получив рецепт от врача на приеме, тут же, не выходя из здания поликлиники, можно забрать нужные медикаменты. Ранее в нашем учреждении аптека была, помещение арендовала городская сеть аптек, но в связи с оптимизацией, пункт в детской поликлинике был закрыт. Это доставляло массу неудобств родителям, я думаю сейчас, они по достоинству оценят возвращение аптеки в учреждение», — отметила Ирина Лазарива.

Отметим, что медикаменты в учреждение будет доставлять Сургутская аптечная база. В планах руководства поликлиники увеличить спектр предоставляемых аптечным пунктом услуг, вплоть до розничной продажи лекарственных препаратов.