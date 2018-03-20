Ещё
При детской поликлинике в Нягани откроется аптека для льготников
Далее:
Читайте также:
Ещё

При детской поликлинике в Нягани откроется аптека для льготников 

АиФ Югра 8 часов назад
Фото: АиФ Югра
Детская поликлиника Нягани открывает собственную аптеку. Льготные категории граждан смогут воспользоваться ее услугами в первых числах апреля.
Как сообщает Депздрав Югры, учреждение уже приобрело лицензию и закупило оборудование и мебель. Также в помещении был сделан ремонт. По словам врио главного врача Ирины Лазаривой, открытие аптеки для детей-льготников, значительно сэкономит время родителей.
«Получив рецепт от врача на приеме, тут же, не выходя из здания поликлиники, можно забрать нужные медикаменты. Ранее в нашем учреждении аптека была, помещение арендовала городская сеть аптек, но в связи с оптимизацией, пункт в детской поликлинике был закрыт. Это доставляло массу неудобств родителям, я думаю сейчас, они по достоинству оценят возвращение аптеки в учреждение», — отметила Ирина Лазарива.
Отметим, что медикаменты в учреждение будет доставлять Сургутская аптечная база. В планах руководства поликлиники увеличить спектр предоставляемых аптечным пунктом услуг, вплоть до розничной продажи лекарственных препаратов.
АиФ Югра: последние новости
День открытых дверей состоится в этнографическом музее «Торум Маа» Югорский рыбный фестиваль вошел в пятерку лучших по России Живущие в тайге. Почему зыряне не являются коренными народами Севера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца12
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение