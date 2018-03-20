Без прививки от кори на работу не возьмут

Фото с ресурса obzor.press

Главный санитарный врач 33 региона Татьяна Данилова подписала постановление «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидимических (профилкатических) мероприятий против кори во Владимирской области».

Напомним, на прошлой неделе мы писали о вспышке эпидемии кори среди детей областного центра, когда за несколько дней заболело сразу 11 ребятишек, а в двух инфекционных отделениях горбольницы на Токарева был объявлен карантин.

Обстановку по данной инфекции Данилова расценила, как «неблагополучную и нестабильную», кроме того главный санитарный врач отметила низкий уровень выполнения плана профилактических прививок среди взрослого населения — всего 86,9% по итогам 2017 года.

По итогам исследования установлено, что наибольшая доля серонегативных лиц (то есть, не привитых от кори) наблюдается в возрастных категориях 30-39 лет (21%) и 40-49 лет (29%) при общем показателе — 13%.

Количество не привитых от кори, по мнению Даниловой, «создают условия на территории региона потенциального очага массового распространения заболевания». Для борьбы с опасной инфекцией главный санитарный врач предлагает целый ряд мер.

Так, главам местного самоуправления рекомендовано обязать все предприятия на территории вверенного муниципалитета составить списки работающих с указанием — сделана ли прививка от кори. Особенно тщательно следует подходить к приему на работу трудовых мигрантов из других регионов — у них прививка должна быть сделана обязательна.

Без прививки от кори не смогут быть приняты на работу сотрудники образовательных учреждений, медики, а также работники социальных учреждений, сферы ЖКХ, культуры.