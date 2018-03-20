Без прививки от кори на работу не возьмут 

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Главный санитарный врач 33 региона Татьяна Данилова подписала постановление «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидимических (профилкатических) мероприятий против кори во Владимирской области».
Напомним, на прошлой неделе мы писали о вспышке эпидемии кори среди детей областного центра, когда за несколько дней заболело сразу 11 ребятишек, а в двух инфекционных отделениях горбольницы на Токарева был объявлен карантин.
Обстановку по данной инфекции Данилова расценила, как «неблагополучную и нестабильную», кроме того главный санитарный врач отметила низкий уровень выполнения плана профилактических прививок среди взрослого населения — всего 86,9% по итогам 2017 года.
По итогам исследования установлено, что наибольшая доля серонегативных лиц (то есть, не привитых от кори) наблюдается в возрастных категориях 30-39 лет (21%) и 40-49 лет (29%) при общем показателе — 13%.
Количество не привитых от кори, по мнению Даниловой, «создают условия на территории региона потенциального очага массового распространения заболевания». Для борьбы с опасной инфекцией главный санитарный врач предлагает целый ряд мер.
Так, главам местного самоуправления рекомендовано обязать все предприятия на территории вверенного муниципалитета составить списки работающих с указанием — сделана ли прививка от кори. Особенно тщательно следует подходить к приему на работу трудовых мигрантов из других регионов — у них прививка должна быть сделана обязательна.
Без прививки от кори не смогут быть приняты на работу сотрудники образовательных учреждений, медики, а также работники социальных учреждений, сферы ЖКХ, культуры.
Управлению по вопросам миграции УВД рекомендовано выдавать разрешение на временное проживание или вид на жительство, только тем иностранным мигрантам, кто привит от кори или перенес заболевание.