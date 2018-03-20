На Первом канале стартует наша версия «Менталиста»

На следующей неделе, 26 марта, Первый канал начнет показывать отечественный ремейк популярного американского сериала «Менталист», прожившего на канале CBS целых восемь сезонов.

Главным героем российской адаптации, которая называется «Тот, кто читает мысли», стал 42-летний Даниил Романов . Он превосходный менталист, психолог-практик и манипулятор, некогда выдававший себя за экстрасенса и ясновидящего, способного читать чужие мысли. Однажды он перешел дорогу жестокому и кровавому маньяку, который в ответ убил жену и дочь Романова. Жажда мести приводит менталиста в особый криминальный отдел полиции, где он становится консультантом.

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Ведущую роль исполнил израильский актер Йехезкель Лазаров, но, так как он не говорит по-русски, его роль озвучил Кирилл Кяро («Нюхач», «Консультант»).

Оригинальное телешоу, выходившее в эфир с 2008 по 2015 год, было показано в более чем пятидесяти странах мира и завоевало несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Менталист