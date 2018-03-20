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25 марта в итальянской Пизе встретят Новый год
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25 марта в итальянской Пизе встретят Новый год 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. 25 марта в городе Пиза встретят Новый 2019 год по собственному календарю. Об этом сообщает Pisa News.
Утром по городу пройдет исторический костюмированный парад, после чего в 12 часов дня наступит Новый год по местному календарю. Об этом официально объявит мер в Баптистерии Сан Джованни, находящемся недалеко от знаменитой Пизанской башни.
В этот же день для публики откроют церковь Санто-Стефано-деи-Кавальери, проведут пешеходную экскурсию по крепости Верукка.
После обеда на площади Пьяцца-деи-Кавальери пройдет концерт, который закончится вечерним фейерверком.
Все три праздничных дня, с 23 по 25 марта в ресторанах города можно будет заказать блюда из специального средневекового меню.
Первое упоминание о праздновании наступления Нового года в Пизе 25 марта, в день католического Благовещения, датируется Х веком. Только с переходом на Грегорианский календарь дату официально перенесли на декабрь. Но с восьмидесятых годов ХХ в городе решили возродить древний праздник.
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