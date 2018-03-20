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Комиксы расскажут, что было между фильмами про Суперсемейку
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Комиксы расскажут, что было между фильмами про Суперсемейку 

Tlum.ru 8 часов назад
Фото: Tlum.ru
Выход второй «Суперсемейки» в кино уже не за горами, а до тех пор особо рьяным фанатам выпала возможность узнать, что же было с героями между первой и второй частью. Да, времени там прошло немного, и все же. Интересно!
Издательство Dark Horse собирается выпустить два комикса, которые заполнят этот небольшой пробел. Первый из них Incredibles 2: Heroes at Home. Это будет сборник из разных историй, нацеленных на детскую аудиторию. И главные герои в нем — дети, Дэш и Виолетта. Они будут пытаться помочь родителям и в супергеройских приключениях, и дома с воспитанием Джек-Джека. Комикс выйдет 12 июня этого года.
Второй сборник Incredibles 2: Crisis in Mid-Life! & Other Stories тоже будет состоять из небольших историй о семье Парр. Интересно то, что какие-то события комикса будут проходить между частями, а какие-то — после событий «Суперсемейки 2». Но, чтобы не спойлерить, купить сборник можно будет только 11 июля, уже после выхода мультфильма в кино.
Неизвестно, будут ли комиксы продаваться в России, а вот мультфильм у нас можно будет посмотреть с 14 июня.
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