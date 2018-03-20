В Петербурге начали разводить мосты для подготовки к сезону навигации на реках 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Технологические разведения мостов начались в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к сезону навигации на реке Неве, который планируют начать 10 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе "Мостотреста" — компании, которая отвечает за содержание мостов в городе.
"Первая разводка прошла сегодня ночью — разводили Троицкий, Благовещенский и Тучков мост. Она прошла в штатном режиме. Следующая разводка запланирована в ночь с 20 на 21 марта — будут разводиться Троицкий, Благовещенский и Биржевой мосты", — сказали в пресс-службе.
В «Мостотресте» отметили, что согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга, сезон навигации на Неве официально начнется с 10 апреля, а на притоках, рукавах и каналах в городе — с 20 апреля. Однако, как рассказали в «Мостотресте», реальное начало движения судов по рекам Петербурга зависит от ледовой обстановки.