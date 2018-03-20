Сеть аптек «Фармленд» на службе здоровья и комфорта своих клиентов

С потребностью в приобретении лекарственных средств хотя бы раз в жизни сталкивается каждый взрослый человек. Простудные заболевания, стационарное лечение серьезных болезней, а также элементарные бытовые микротравмы ставят нас перед необходимостью посещения аптек. А поскольку их количество в современных населенных пунктах достаточно велико, в большинстве случаев выбор прилавка основывается на богатстве ассортимента и доступности цен. Лучшим образом перечисленным параметрам соответствуют аптеки сети «Фармленд».

Немного о продавце

«Фармленд» — это крупная сеть аптек, действующих Тюмени, Ижевске, Уфе, поселке Кармаскалы и многих других населенных пунктах, расположенных в разных регионах РФ. В основу развития своего дела владельцы компании положили потребности и финансовые возможности среднестатистического российского гражданина, в результате чего им удалось создать аптеку с максимальным количеством товарных предложений, ведущую выгодную ценовую политику. Отличительной особенностью работы сети «Фармленд» является полное отсутствие посредников в торговой цепочке. То есть поставка лекарств осуществляется продавцом напрямую со складов производителя, в результате чего становится возможным сбыт товаров без лишних наценок.

Особенности ассортимента

Товары, предложенные покупателям на прилавке аптеки — это не только лекарственные препараты и медицинские изделия. Здесь также можно приобрести:

• Детское питание. Поскольку потребность в данном виде продукции растет с каждым днем, владельцы аптеки поспешили создать максимально разнообразный выбор смесей, творожков, пюре и прочих товаров, необходимых для кормлений малышей разных возрастных категорий. Здесь можно приобрести питание как для здоровых детей, так и для аллергиков, недоношенных малышей, не переносящих лактозу и многих других.

• Спортивное питание. На прилавках аптеки представлены батончики, шоколад со специальными добавками, протеин и многие другие варианты продуктов, необходимых спортсменам для улучшения результата и поддержания своего организма в форме. При необходимости здесь также можно приобрести диетическое питание и минеральную воду.

Помимо этого, обратившись в сеть аптек «Фармленд», покупатели смогут купить косметику, гигиенические товары, детские игрушки и многую другую продукцию, способную сделать будни современного человека более простыми и комфортными.

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