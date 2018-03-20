В библиотеке № 171 отметили день православной книги

Этот праздник отмечается в России уже 8 лет. В библиотеке района Ясенево в этот день проходят лектории. В этом году сотрудники библиотеки подготовили интерактивное занятие «Вначале было Слово…». Гости библиотеки читали отрывки из важных православных книг. Юные читатели узнали, что такое Заповеди Божии, какую роль они играют в жизни верующего человека. А потом посетители рассматривали журналы с монастырями и храмами, обсуждали красоту их убранства.

Сотрудники приглашают всех, кто интересуется православной тематикой, записаться в библиотеку. В буккроссинге читального зала есть много интересных православных книг.

Справка: 25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был рассмотрен вопрос о мерах по дальнейшему расширению церковной проповеди через книгу. Решением Синода было постановлено учредить ежегодный День православной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги. С тех пор этот день отмечается по всей России.