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Юных жителей столицы пригласили на фестиваль «Сухарева башня»
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Юных жителей столицы пригласили на фестиваль «Сухарева башня» 

Управа района Мещанский города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Юные жители столицы 1 апреля смогут посетить фестиваль «Сухарева башня». Его проведут в музее «Садовое кольцо».
Мероприятие организуют при поддержке Российской государственной детской библиотеки. Главной целью фестиваля стало приобщение детей к научно-популярной литературе и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Во время мероприятия организаторы презентуют книгу «Сухарева башня», покажут концерт и проведут интерактивную викторину.
Фестиваль начнется в 11:00. Он продлится до 19:00. Адрес проведения мероприятия: проспект Мира, дом 14, строение 10. Вход свободный.
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