Юных жителей столицы пригласили на фестиваль «Сухарева башня»

Юные жители столицы 1 апреля смогут посетить фестиваль «Сухарева башня». Его проведут в музее «Садовое кольцо».

Мероприятие организуют при поддержке Российской государственной детской библиотеки. Главной целью фестиваля стало приобщение детей к научно-популярной литературе и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Во время мероприятия организаторы презентуют книгу «Сухарева башня», покажут концерт и проведут интерактивную викторину.

Фестиваль начнется в 11:00. Он продлится до 19:00. Адрес проведения мероприятия: проспект Мира, дом 14, строение 10. Вход свободный.