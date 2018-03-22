Роспотребнадзор предложил ужесточить штрафные санкции за нарушение санитарных требований к питьевой воде

Роспотребнадзор подготовил изменения в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающие ужесточение штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что на сегодняшний день предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях меры в виде штрафа на юридических лиц не ощутимы для хозяйствующих субъектов и не стимулируют к соблюдению требований действующего санитарного законодательства.

«В этой связи особо актуальным является принятие адекватных мер административной ответственности, контроль за разработкой и проведением мероприятий, направленных на улучшение состояния объектов водоснабжения, в том числе ревизия и своевременный ремонт водозаборных и водопроводных сооружений, оборудование водопроводов современными обеззараживающими установками. Роспотребнадзором подготовлены изменения в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и в «Кодекс РФ об административных правонарушениях», предусматривающие ужесточение штрафных санкций за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и наделение субъектов РФ полномочиями по мониторингу исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Кроме того, в Водный кодекс внесены изменения, касающиеся использования акватории водных объектов, необходимые для эксплуатации пляжей, береговых полос для рекреационных целей, то есть впервые в Водном кодексе появился термин «пляж», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается также, что доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, увеличилась за последние пять лет почти на 3% и составила в 2017 г. 91,5% (в 2013 г. — 88,7%).

«Этого удалось добиться благодаря проводимой Роспотребнадзором работе по реализации контрольно-надзорных мероприятий, в том числе в части судебных разбирательств по понуждению разработки и утверждению зон санитарной охраны для эксплуатируемых водоисточников», — подчеркнули в пресс-службе.

Всего, по данным Роспотребнадзора, на территории РФ эксплуатируется 98,1 тыс. поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения. Состояние их, а также качество воды в местах водозабора за последние пять лет улучшилось, отметили в ведомстве.

«Улучшение состояния объектов питьевого водоснабжения привело к повышению качества воды в источниках централизованного питьевого водоснабжения: снизилась доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно— химическим показателям с 28,7% в 2013 г. до 26,3% в 2017 г. ; снизилась доля проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям: с 5,1% в 2013 г. до 4,3% в 2017 г.», — добавили в пресс-службе.

Ежегодно 22 марта во всем мире отмечается Всемирный день водных ресурсов, который призван привлечь внимание общественности к состоянию водных объектов и проблемам, связанным с их восстановлением и охраной.