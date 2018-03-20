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Изменились даты проведения воронежского форума «Зодчество VRN»
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Изменились даты проведения воронежского форума «Зодчество VRN» 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
XI архитектурный форум «Зодчество VRN» пройдет 1 июня, сообщает управление архитектуры и градостроительства Воронежской области.
Дату проведения события перенесли на неделю. Перенос связан с тем, что на форум приезжает масса именитых гостей, рабочие графики которых крайне насыщены.
Напомним, архитектурный форум «Зодчество VRN» пройдет в этом году в Камерном театре. В рамках форума запланирована также экспозиция смотра-конкурса, которая разместится в пешеходной зоне на улице Карла Маркса. В этом году тематикой события станет проблемы деятельности архитекторов-практиков, образования в этой сфере, трудоустройства молодых талантов.
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