Итоги регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы подвели в Орехово‐Зуеве

В Государственном гуманитарно‐технологическом университете Орехово‐Зуева состоялось подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы «#ИскусствоЖить». Молодые жители Подмосковья размышляли на тему, что значит «Искусство жить».

На конкурс были представлены работы со всего региона: видео, плакаты, фотографии. 14 лучших направлены на федеральный этап. Участники размышляли о значимости спорта и культуры в жизни современного человека. В категории «Истории простых людей» рассказали о жителях Московской области, которые вносят свой вклад в развитие региона, а также большое внимание уделили информационной безопасности и противодействию распространения запрещенного контента в интернете.

Наш конкурс призывает молодежь обратить внимание на злободневные проблемы современного общества: мы предлагаем ребятам рассказать о них и выявить пути решения. Так мы мотивируем к активной гражданской позиции, ведению здорового образа жизни, к культурной включенности не только участников конкурса, но и всех, кто увидит их работы. Лучшие со всей страны будут представлены на выставке «#ИскусствоЖить» в Москве

— Евгения Новоселова, координатор федерального проекта «МедиаГвардия».

В рамках фестиваля Евгения Новоселова встретилась со студентами Государственного

гуманиторно-технологического

университета, а также рассказала о принципах создания социальной рекламы и о ее роли в современном обществе.

Участники изготовили инсталляцию с элементами социальной рекламы и сняли ролик, мотивирующий молодежь к активной гражданской позиции.