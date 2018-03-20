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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы подвели в Орехово‐Зуеве
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Итоги регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы подвели в Орехово‐Зуеве 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Государственном гуманитарно‐технологическом университете Орехово‐Зуева состоялось подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы «#ИскусствоЖить». Молодые жители Подмосковья размышляли на тему, что значит «Искусство жить».
На конкурс были представлены работы со всего региона: видео, плакаты, фотографии. 14 лучших направлены на федеральный этап. Участники размышляли о значимости спорта и культуры в жизни современного человека. В категории «Истории простых людей» рассказали о жителях Московской области, которые вносят свой вклад в развитие региона, а также большое внимание уделили информационной безопасности и противодействию распространения запрещенного контента в интернете.
Наш конкурс призывает молодежь обратить внимание на злободневные проблемы современного общества: мы предлагаем ребятам рассказать о них и выявить пути решения. Так мы мотивируем к активной гражданской позиции, ведению здорового образа жизни, к культурной включенности не только участников конкурса, но и всех, кто увидит их работы. Лучшие со всей страны будут представлены на выставке «#ИскусствоЖить» в Москве
— Евгения Новоселова, координатор федерального проекта «МедиаГвардия».
В рамках фестиваля Евгения Новоселова встретилась со студентами Государственного
гуманиторно-технологического
университета, а также рассказала о принципах создания социальной рекламы и о ее роли в современном обществе.
Участники изготовили инсталляцию с элементами социальной рекламы и сняли ролик, мотивирующий молодежь к активной гражданской позиции.
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