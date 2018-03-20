В ЮНЕСКО состоялся круглый стол, посвященный Александру Солженицыну

Одно из знаковых событий парижского книжного салона, где Россия была почетным гостем, проходило под патронажем генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, постоянного представителя РФ при этой организации Александра Кузнецова и при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Жорж Нива, автор ряда фундаментальных трудов, посвященных Солженицыну, рассказал о жизненном пути писателя, о его знаковом труде «Архипелаг ГУЛАГ», в который, по его словам, «заходишь одним человеком, а выходишь совершенно другим». Филолог-славист дал подробный анализ творчества писателя, которого он считает явлением не только русским, но и мировым, ибо «главной темой Александра Солженицына было служение Добру». Как подчеркнул Жорж Нива, Солженицына понял, что «книги — это оружие, что есть битвы, для многих заранее проигранные, которые могут привести к победе, и в этом заключалась его непоколебимая сила».

О значении Александра Солженицына в духовной и культурной жизни России и Европы говорил Ив Аман, который в конце 60-х начале 70-х годов прошлого века был советником посольства Франции в СССР и активно помогал переправлять тогда запретные рукописи за границу. Видный французский дипломат Пьер Морель рассказал о «Невидимках», широком круге людей, которые помогали писателю перепечатывать, прятать, хранить, распространять его прозу и публицистику. По убеждению Пьера Мореля, «Солженицын был воплощением духа России».

О важности знакомить молодежь с творчеством Солженицына говорила филолог и литературовед Людмила Сараскина. «Поведав о размахе человеческого зла, он дал надежду на то, что оно не всесильно, что его можно победить, если помнить, что оно имеет инерцию возрождаться. Наше время признало Солженицына великим писателем, наследником Лескова и Достоевского, и он остается для русской литературы феноменом вдохновляющей надежды», — подчеркнула Сараскина.

Наталия Солженицына со своей стороны рассказала о невероятном трудолюбии писателя, огромной внутренней силе и мощной памяти, которые позволяли ему в тяжелейших условиях скрупулезно по зернышку собирать свидетельства, фактический материал, ложившийся, часто по прошествии многих лет, в основу его книг. «Меня часто спрашивают, трудно было быть рядом с таким человеком, — сказала Наталья Дмитриевна. — Мне было нетрудно, потому что я любила его работу, и мне очень повезло наблюдать, как это происходило, и быть в какой-то степени полезной. Это было большим счастьем».

"Солженицын и христианство: подвижник Бога?". Этой теме посвятил свое выступление Юрий Кублановский. Он считает несомненным, что Солженицын был человеком, «выполняющим свое предназначение». По его мнению, такое позиционирование — не уникально, ибо во многом сознание многих русских писателей изначально было религиозным.

"Если французские писатели разной степени таланта такие, как Бальзак, Флобер были профессионалами, и их творчество зиждилось на их даре, то русские писатели ощущали свою деятельность, как Поручение с большой буквы. Конечно, не общества, не государства. Задание свыше, и это есть свойство настоящей русской литературы. Именно эту традицию и унаследовал Александр Исаевич Солженицын", — заявил поэт.

По завершении встречи в ЮНЕСКО "Российская газета" поинтересовалась у Наталии Солженицыной, что она ждет от юбилейного года. Вот что она рассказала:

— Будет много событий. В частности, неожиданно для меня и без моего участия вспыхнул театральный интерес к Солженицыну. До сих пор на сцене шел только «Матренин двор», но вдруг появились другие постановки. И «Бодался теленок с дубом», и «Абрикосовое варенье», и «Красное колесо» ставят самые разные театры. Как провинциальные театры, так и столичные. Это как подарок, и мне очень приятно. Об одних мне пишут, спрашивают права, об иных узнаю из интернета, но всегда очень радуюсь. В Рязани, где Александр Исаевич прожил 12 лет, где написал «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», к юбилею формируется музей. В Москве в квартире, где родились наши трое сыновей, где его не прописывали, но он хоть мог там находиться 72 часа, будет мемориальная квартира. В этом принимаю участие. Сейчас моя задача — опубликовать все его произведения в последних редакциях, то, что мне было завещано и что постепенно делаю. Вместе с Александром Исаевичем мы планировали 30-томное собрание сочинений, не включающее переписку, только законченные произведения. Из них 20 изданы, 10 еще предстоит. Чего я больше всего хочу? Чтобы Солженицына читали. Вот этого я хочу больше всего.