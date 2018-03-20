Алексей Воробьев признался, что он Шуберт

В центре истории — человек с уникальной способностью различать звуки, улавливать неслышные для обычных людей шумы. Его зовут Александр Бертенев, а для друзей он Шуберт. Александр работает звукорежиссером, но несколько лет назад всего одна ошибка помешала его карьере сотрудника антитеррористического отдела. Трагические события снова приводят его в спецслужбу. Неизвестные убивают его жену Ольгу, а после громят квартиру.

Через некоторое время он выясняет, что у любимой женщины, которую он считал обычным психологом, была тайная и опасная вторая жизнь. Кто и за что ее убил? Это главная загадка, которую разгадывает герой с помощью оставленных Ольгой звуковых шифров.

Для роли молодого человека со сверхъестественными способностями Алексею Воробьеву пришлось не только изменить внешность: артист похудел и отрастил волосы, но и психологически полностью погрузиться в роль:

— Мне как профессиональному музыканту было сразу понятно, как слышит Шуберт. Это называется «полифонический слух», когда, слушая оркестр, ты можешь слышать каждый инструмент отдельно, потому что у каждого из них своя высота и частота звучания. В детстве, учась музыке, я тренировался, чтобы слышать полифонически, потому что это помогает писать симфоническую музыку. Но я не представляю, как должен чувствовать и слышать человек, чтобы, как мой герой, делать это не с музыкой, а, например, с шумом улицы! Вычленить каждый звук отдельно и на 100 процентов знать, что это! Голова может просто взорваться… Но талант моего героя — это и дар, и, одновременно, его проклятие… Вжиться в Шуберта было проще, чем «вылезать» из него. Слишком сложный персонаж. Специально для этой роли я похудел на 8 килограмм. В кадре приходилось всё время существовать как натянутый нерв — плакать, впадать в полную апатию или находиться в состоянии панических атак… Каждый день, возвращаясь домой после со съемочной площадки, я не мог уснуть по несколько часов. Так что к середине съемок я уже точно знал, как живёт Шуберт, которого мучает бессонница, — рассказывает Алексей Воробьев о своем герое, которому он совершенно не завидует. — За любую суперспособность надо платить. Чаще всего супергерои — это самые одинокие люди. Поэтому, я бы предпочел обойтись без сверхспособностей, но быть просто счастливым человеком.

Съемки проекта проходили в Москве и Московской области. Зрители увидят большое количество постановочных сцен на железной дороге и корабле в Северном порту. Чтобы точнее передать атмосферу и специфику работы секретного антитеррористического отдела, была построена целая база спецназовцев со спецоборудованием.

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