Мать-кукушка подбросила новорожденную дочь в приемный покой больницы на Автозаводе

— Только что из автобуса №68, на остановке рынок Мончегорский, вышла девушка с младенцем, — рассказала Светлана. — Ребенок не подает голоса, закутан слегка в розовое одеяльце, ножки голые, красные. Женщина одета в длинную бело-рыжую шубу. Блондинка, волосы волнистые, глаза безумные. Пошла быстро в сторону магазина Апельсин.

Светлана тут же позвонила в полицию и сообщила об этом. Но ее возмутило поведение остальных пассажиров.

— Весь автобус сидел, а я увидела ее когда она уже вышла и быстрым шагом пошла, — сообщает Светлана. — Вот стыдно за целый автобус людей, которые молча и, перешептываясь, смотрели на эту ситуацию.

Оказалось, женщина отнесла новорожденную девочку в больницу № 40 и оставила ее на подоконнике. После этого ее задержала полиция.

— Слава Богу оперативно сработали, — рассказала Светлана корреспонденту NN.RU. — Я быстро дозвонилась в полицию. Спасибо Алексею Туганову, он принял заявку и направил патруль! Нашли ее. Ребенок только рожденный, замерз, но жив. Женщина психически не здорова. Сказала, что он ей не нужен.

— Девочка здорова, — сообщили корреспонденту NN.RU в министерстве здравоохранения Нижегородской области. — Медики ее осмотрели, госпитализация девочке не требовалась. Ребеночка сотрудники полиции забрали в Дом малютки.

На мамашу полицейские составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Девочка родилась в январе. Семья нерадивой мамы считается неблагополучной.