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Мать-кукушка подбросила новорожденную дочь в приемный покой больницы на Автозаводе
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Мать-кукушка подбросила новорожденную дочь в приемный покой больницы на Автозаводе 

nn.ru 7 часов назад
Фото: nn.ru
— Только что из автобуса №68, на остановке рынок Мончегорский, вышла девушка с младенцем, — рассказала Светлана. — Ребенок не подает голоса, закутан слегка в розовое одеяльце, ножки голые, красные. Женщина одета в длинную бело-рыжую шубу. Блондинка, волосы волнистые, глаза безумные. Пошла быстро в сторону магазина Апельсин.
Светлана тут же позвонила в полицию и сообщила об этом. Но ее возмутило поведение остальных пассажиров.
— Весь автобус сидел, а я увидела ее когда она уже вышла и быстрым шагом пошла, — сообщает Светлана. — Вот стыдно за целый автобус людей, которые молча и, перешептываясь, смотрели на эту ситуацию.
Оказалось, женщина отнесла новорожденную девочку в больницу № 40 и оставила ее на подоконнике. После этого ее задержала полиция.
— Слава Богу оперативно сработали, — рассказала Светлана корреспонденту NN.RU. — Я быстро дозвонилась в полицию. Спасибо Алексею Туганову, он принял заявку и направил патруль! Нашли ее. Ребенок только рожденный, замерз, но жив. Женщина психически не здорова. Сказала, что он ей не нужен.
— Девочка здорова, — сообщили корреспонденту NN.RU в министерстве здравоохранения Нижегородской области. — Медики ее осмотрели, госпитализация девочке не требовалась. Ребеночка сотрудники полиции забрали в Дом малютки.
На мамашу полицейские составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Девочка родилась в январе. Семья нерадивой мамы считается неблагополучной.
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