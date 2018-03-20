Графоманы пытались побить стулом самого доброго костромского поэта

Один из самых известных поэтов Костромы Александр Бугров отмечает свое 60-летие, узнал KOSTROMA.TODAY. В юбилейном интервью журналисту «Костромских ведомостей» Екатерине Май он признался, что когда пытается мягко покритиковать стихи кого-то из костромских поэтов, дело может дойти до рукоприкладства.

Александр Бугров, которого все друзья называют Сан Санычем, известен редким для костромской писательской среды качеством: он никогда ни о ком не говорит плохо. Поэтому и большинство коллег его любят — о нем даже никогда не ходит никаких сплетен и слухов. Однако, как признается поэт, который ведет в Костроме литературную студию, случаются встречи с агрессивными персонажами.

«Было несколько случаев, когда пытаешься как можно мягче сказать, что в тексах не устраивает. Почему они в лучшем случае на любительском уровне… Но обида у людей такая, что на тебя стулом замахиваются», — признался Александр БУГРОВ.

Как признался поэт, сам он пишет около 30 стихотворений в год, однако публикует лишь около половины. Как правило, сочиняет он в отпуске, а в течение года только записывает в блокнот поэтические строчки.

Несколько лет назад Александр Бугров начал писать и прозу — недавно он закончил повесть «Альпийский свет» о трагической судьбе своих одноклассников. Однако, по словам поэта, пока рукопись отложил — стихами ему заниматься интереснее.

Александр Бугров родился в 1958 году в городе Костроме. Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в Костроме, а также книги «Стихотворения» (Москва, «Воймега», 2015). Лауреат премий имени И. А. Дедкова и Д. С. Лихачёва.

Прочитать стихи Александра Бугрова можно вот здесь.