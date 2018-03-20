В Новосибирске пройдет всероссийская премия Fashion Mama Awards

Премия создана в 2009 году в Санкт-Петербурге и организована для развития семейных ценностей и пропаганды красоты материнства, кроме того, чтобы показать, как много могут достичь женщины, у которых есть дети.

Вручается в номинациях: искусство, политика, PR и реклама, СМИ, beauty-индустрия, бизнес, музыка, медицина, спорт, благотворительность и другие, в зависимости от поданных заявок.

Приглашаются мамы со всех городов Сибири и Сибирского федерального округа: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Братск, Барнаул, Бийск, Омск, Томск, Чита, Улан-Удэ и другие.

Этапы премии

1. Cбор заявок до 28 марта;

2. Интернет-голосование с 29 марта по 5 апреля на www.sobaka.ru 3. Церемония награждения 5 апреля.

Все номинанты и победители получат статуэтки, дипломы, индивидуальное представление на сцене, подарки от партнеров (Paese, Кофе GRAND, Новониколаевский Шоколадный дом Бриля, ARISTOV, «Цветы Афродиты», «Венец Сибири», химчистка «Чайка» и др).

По словам директора премии в Сибири Яны Соловьевой, это не конкурс красоты, а премия, не нужно дефилировать, нет жюри, которые оценивают участниц.

Спешите приобрести билеты в качестве гостя на самую красивую премию! Ужин включен в стоимость!

Гостей ждет изысканный ужин, напитки, подарки от компании «Русский ювелир», платья от магазина итальянской одежды «Imperial», модные показы, концерт от Кирилла Андреева

Подать заявку на участие, купить билет или стать партнером Fashion Mama* Awards можно по телефону 8-913-399-05-75 Еженедельник « Аргументы и факты на Оби» и nsk.aif.ru выступают информационными партнерами всероссийской премии Fashion Mama Awards.

Все подробности по тел. : 213-23-24, 8-913-399-0575. Заявки принимаются до 28.03.2018 г.

*успешная мама 18+