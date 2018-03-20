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В библиотеке № 171 прошло интерактивное занятие «Вначале было слово…»
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В библиотеке № 171 прошло интерактивное занятие «Вначале было слово…» 

Управа района Ясенево 7 часов назад
Фото: Управа района Ясенево
Занятие посвятили Дню православной книги, Этот российский праздник отмечается 14 марта уже 8 лет подряд. Об этом сообщается на сайте учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
В этом году сотрудники библиотеки Ясенева подготовили интерактивное занятие «Вначале было Слово…». Гости библиотеки читали отрывки из важных православных книг. Юные читатели узнали, что такое Заповеди Божии, какую роль они играют в жизни верующего человека. А потом посетители рассматривали журналы с монастырями и храмами, обсуждали красоту их убранства. Сотрудники приглашают всех, кто интересуется православной тематикой, записаться в библиотеку. В буккроссинге читального зала есть много интересных православных книг.
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