В библиотеке № 171 прошло интерактивное занятие «Вначале было слово…»

Занятие посвятили Дню православной книги, Этот российский праздник отмечается 14 марта уже 8 лет подряд. Об этом сообщается на сайте учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году сотрудники библиотеки Ясенева подготовили интерактивное занятие «Вначале было Слово…». Гости библиотеки читали отрывки из важных православных книг. Юные читатели узнали, что такое Заповеди Божии, какую роль они играют в жизни верующего человека. А потом посетители рассматривали журналы с монастырями и храмами, обсуждали красоту их убранства. Сотрудники приглашают всех, кто интересуется православной тематикой, записаться в библиотеку. В буккроссинге читального зала есть много интересных православных книг.