В окружном центре отметят 105-й день рождения Сергея Михалкова

В весенний каникулярный период, 27 марта, для детей младшего школьного возраста в культурно-досуговом центре «Октябрь» пройдет игровая программа «Чудетство», посвященная 105-летию со дня рождения советского, русского писателя, поэта Сергея Михалкова

Ребята вместе с персонажами Катенькой и Тятенькой отправятся на весёлом паровозике в незабываемое путешествие в поэтический мир известного автора. На станциях они встретятся с героями произведений писателя.

Произведения Сергея Михалкова не один десяток лет пользуются популярностью у детей и взрослых. Язык стихотворений и басен отличается краткостью, лаконичностью и выразительностью. Автор высмеивает некоторые явления детского характера, такие как лень, грубость, хвастовство, неряшливость, но преподносит это в простой и легкой форме.