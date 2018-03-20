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Табакова увековечат в Москве
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Табакова увековечат в Москве 

Мослента 6 часов назад
Фото: Говорит Москва
Имя Олега Табакова может появиться на карте столицы. Об этом заявил заместитель главы департамента культуры города Владимир Филиппов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«У нас есть правило, что и в какой период можно называть. Но я уверен, что имя Олега Павловича будет увековечено не только в культурных институциях или образовательных, но и в топонимике на карте города. Комиссия состоит не только и не столько из чиновников, она состоит из экспертов, которые имеют авторитет в разных сферах жизни города, поэтому туда с инициативой может обратиться кто угодно», — сказал он.
Отмечается, что уже поступили предложения назвать именем актера Свердловский академический театр драмы и школу и улицу в Саратове, где родился Табаков.
Актер Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Перед смертью он несколько месяцев находился в больнице. Похороны артиста прошли 15 марта на Новодевичьем кладбище.
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 Ещё 2 источника 
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