Табакова увековечат в Москве

«У нас есть правило, что и в какой период можно называть. Но я уверен, что имя Олега Павловича будет увековечено не только в культурных институциях или образовательных, но и в топонимике на карте города. Комиссия состоит не только и не столько из чиновников, она состоит из экспертов, которые имеют авторитет в разных сферах жизни города, поэтому туда с инициативой может обратиться кто угодно», — сказал он.

Отмечается, что уже поступили предложения назвать именем актера Свердловский академический театр драмы и школу и улицу в Саратове, где родился Табаков.

Актер Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Перед смертью он несколько месяцев находился в больнице. Похороны артиста прошли 15 марта на Новодевичьем кладбище.