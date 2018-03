Трагедии и мистические знаки в судьбе лидера Linkin Park

20 марта 1976 года родился солист и фронтмен одной из самых знаменитых рок-групп начала XXI века Linkin Park Честер Чарльз Беннингтон. Ровно через четыре месяца после 41-го дня рождения музыкант ушел из жизни. — неожиданно для многих. Его гибель была абсолютным потрясением, обстоятельства ухода так и остались загадкой. В соседней комнате нашли бутылку с алкоголем — практически пустую.

Музыкант не оставил предсмертной записки и не делал никаких намеков на прощание. Понятно, что миллионы фанатов до сих пор терзаются вопросом «почему?». И все же в самой жизни Честера были определенные предпосылки к столь печальному финалу. О них — в материале Teleprogramma.pro. Травмированный ребенок Linkin Park на премьере фильма «Трансформеры», 2009 год. globallookpress.com О себе Честер рассказывал: «Я такой. Хороший и дружелюбный парень, застрявший внутри монстра, который на самом деле — травмированный ребенок».

С девяти лет он подвергался насилию в семье, о чем рассказывал сам в интервью. Родители развелись, когда мальчик был еще маленьким, причем ребенок остался с отцом. С 11 лет подросток начал курить марихуану, после — перешел на более тяжелые наркотики. И уже к совершеннолетию перепробовал все возможные порошки, травки и прочие дурманящие вещества.

Работая в Burger King в молодости, он повстречался с первой супругой, Самантой Олит. Несмотря на рождение сына, брак распался через восемь лет, в 2005 году. Только спустя год Беннингтон решился избавиться от пагубной привычки. Темный попутчик

Честер Беннингтон, на концерте в 2009 году. globallookpress.com В одном из последних интервью на радио музыкант заявил: он находится в такой точке своей жизни, что может либо сдаться и умереть, или же бороться.

Теперь ясно, что он выбрал второе. «Я хотел хороших отношений. Я хотел любить людей, которые меня окружают. Я хотел получать удовольствие от работы. Я хотел наслаждаться отцовством, дружбой и утренним пробуждением. Потому что даже это было для меня испытанием».

Каждый день вместе с добродушным Честером на публику выходил еще один человек — «темный попутчик». Так сам рокер называл свою темную сторону.

Итак, в 2006 году он проходит курс лечения. Честер больше не пил и не употреблял наркотики. Казалось, все наладилось, но примерно раз в полгода он все равно срывался и уходил в запой — бездумно и надолго. Примерно через три дня брал себя в руки.

Ему казалось, как говорил он сам, что «мир полон дерьма», и все люди, которых он знал, такие же, и «что жизнь — отстой». И якобы он уходил от этого, заливая своих демонов, во главе с темным попутчиком, алкоголем.

В июне 2017-го музыкант разговаривал со своим приятелем Райаном Шаком из группы Dead By Sunrise и признался ему, что не пил около полугода. Это было хорошей новостью, если бы не продолжение беседы, где Честер описывал, как он ежечасно и ежедневно борется с желанием выпить. Скрытые в песнях послания О своих проблемах Беннингтон упомянул ранее в февральском интервью радиостанции Music Choice, сказав, что у него «трудный период в жизни». «Даже если все хорошо, то мне постоянно некомфортно. Строчка в „Heavy“ — „I don't like my mind right now“ — описывает мое постоянное состояние. И если я застряну в этом, то это очень тяжело, такое не должно произойти». Демоны Честер Беннингтон в молодости, 2003 год. globallookpress.com «Демоны, которые забрали тебя у нас, всегда были частью сделки. В конце концов, все влюблялись в тебя именно из-за того, как ты пел об этих демонах». Такими словами почтили память солиста Linkin Park Честера Беннингтона его коллеги.

Глядя на добрую, почти детскую улыбку Честера, которая, вкупе с его хрупким мальчишеским телосложением создавала впечатление неземной легкости и вечной юности, нелегко было поверить в демонов.

В июле 2017-го он отдыхал с женой Талиндой и тремя детьми в Аризоне. 20 июля у него была запланирована фотосессия с группой, под этим предлогом он уехал один в свой дом в Калифорнии.

Планов было море. Друзья говорят, что не видели его таким счастливым, как в тот период, уже лет 15. Новый альбом One More Light возглавил чарты, несмотря на жесткую критику музыки со стороны постоянных фанатов за «кастрацию звука», которая заключалась в ее чрезмерном «облегчении». Иными словами, LP обвинили в том, что он «опопсел». Но и у этой музыки были свои поклонники.

Тогда же Беннингтон захотел возродить свою первую группу Grey Daze. Периодически он выступал с группой Stone Temple Pilots, и как раз в середине июля общался со своим бандмейтом Робертом ДеЛио.

Месседжи лидера Linkin Park были «любящими, позитивными, наполненными планами на будущее и вещами, связанными с взрослением». Об этом рассказывал после сам ДеЛио.

19 июля Беннингтон отправил сообщение барабанщику Guns'n'Roses Мэтту Соруму, в котором согласился снова принять участие в выступлении Kings of Chaos — так называемой «супергруппы», включающей в себя музыкантов из разных легендарных рок-проектов. Невозможно было представить себе, что случится на следующий день. Похороны в соцсетях Честер Беннингтон, 2008 год. globallookpress.com Конечно, в Facebook появилась страница с новостью о гибели Беннингтона. Вот только Честер покончил с собой лишь через два дня после этого сообщения.

Выяснилось, что новость о смерти музыканта выложило издание MediaMass. Они сослались на созданную 18 июля страницу в Facebook под названием «Покойся с миром, Честер Беннингтон» (R. I. P. Chester Bennington). Авторы фейка подписали: «Пожалуйста, проявите свое сочувствие, оставив комментарий или лайкнув эту страницу». И миллион человек выразили таким образом соболезнования.

MediaMass едва не забанили, и администрации проекта пришлось написать опровержение, в котором говорилось, что «Честер жив, с ним все хорошо». Это сообщение очень быстро стало неправдой.