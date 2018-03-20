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Дочь уважаемого геолога подарила музею книгу о легендарном отце
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Дочь уважаемого геолога подарила музею книгу о легендарном отце 

Уральский меридиан 7 часов назад
Фото: Уральский меридиан
19 марта 2018 года «Музей геологии нефти и газа» получил подарок от Натальи Никульшиной — дочери геолога Льва Ровнина, имя которого носят 150 месторождений. Женщина подарила музейным работникам книгу «Счастливый геолог» биографию её отца в честь грядущего 90-летия её отца. Знаменательную дату почитатели геолога будут праздновать 2 ноября 2018 года.
«Счастливый геолог» это своеобразная дань памяти семьи своему великому родственнику. В книге описаны истории происходившие с Львом Ровниным со слов родственников, друзей, коллег. В ней множество фотографий и самое главное рассказ о жизни человека в непростых политических условиях. В дар научная библиотека музе получила 30 экземпляров.
Источник фотографии: ugra.aif.ru
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