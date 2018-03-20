В Прикамье лисица ограбила рыбака

Лисица забралась с сумку жителя Удмуртии и съела весь его зимний улов. Добродушный мужчина не стал прогонять животное и даже купил «воришке» еды в ближайшем магазине.

Поначалу животное не проявляло агрессии и позволяло снимать происходящее на камеру, но потом лиса вдруг показала зубы и зарычала. «Поймана на реке, таскала у рыбаков рыбку, привез в бар, накормил шашлыком, отправил в лес», — подписал видеозапись автор. По словам мужчины, в этот день он поехал на зимнюю рыбалку на реку Кама. Улов он складывал в специальную сумку-кофр, установленную на снегоходе. «Потом увидел, что кофр шевелится, а ветра вроде нет, — рассказывает рыбак — Подхожу и вижу, что в сумке сидит лиса и ест рыбу. Я крышкой закрыл кофр, поднялся на горнолыжную базу. Крышку открыл, а она не вылазит — сидит и ест. Я сходил до бара, взял шашлык и начал ее кормить мясом».