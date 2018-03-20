Серебряков Алексей Валерьевич

Дата рождения: 3 июля 1964 года

Место рождения: Москва

Знак Зодиака: Рак Алексей родился в семье столичных интеллигентов. Мама — доктор, отец — авиаконструктор. Но родители старались дать мальчику разностороннее образование, чтобы ему было легче в дальнейшем определить свой путь. Так, кроме прочих занятий, Алексей учился играть на баяне в музыкальной школе. Как ни странно, именно этот факт предопределил всю его последующую жизнь.

В 13-летнем возрасте Лешина фотография попала на полосы газеты «Вечерняя Москва» . Собственно статья была посвящена его педагогу по музыке, но сняли его вместе с учениками. Этот номер «Вечерки» попался на глаза ассистентам киностудии, которые подбирали артистов для многосерийной телевизионной картины «Вечный зов». Режиссеры Валерий Усков Владимир Краснопольский , увидев Алексея, определили его на роль сына одного из главных героев. Так в 1978 году состоялся дебют Серебрякова в кино. До окончания средней школы (1981 г.) новоиспеченный артист снялся еще в пяти полнометражных картинах.

Юноша был уверен, что без труда поступит в театральный вуз, но в училище им. Щукина его не приняли. Только через год ему удалось пройти конкурс в «Щепку», а еще через два перевестись в ГИТИС на курс Олега Павловича Табакова . Это был тот самый курс, на котором училась будущая жена мастера Марина Зудина . После выпуска в 1986 году, Серебряков пять лет оставался актером труппы «Табакерки». Сотрудничал он и с другими театрами, но в 1991-м с головой ушел в кино. Как это ни странно, когда большинство актеров сидели без работы, ведь в стране был кризис, а роли на Серебрякова падали одна за другой. Да и зарплата к кино была гораздо выше театральной. Актеру везло на режиссеров и партнеров по съемочным площадкам. С возрастом его роли становились все мужественнее. Народным артистом России Алексей Серебряков стал в 2010 году.

Любопытно, что после переезда актера в Канаду 2012 году, ролей в российском кино у него только прибавилось. Несмотря на то, что некоторые чересчур патриотично настроенные граждане заклеймили артиста «предателем». Но по-другому он поступить просто не мог. Его любимая женщина, его семья жила там.

Личная жизнь Алексея Серебрякова

Со своей женой Марией артист был знаком с середины 80-х годов. В то время девушка работала танцовщицей в ансамбле Игоря Моисеева . А потом она по контракту уехала в Канаду, где вышла замуж, родила ребенка и получила гражданство. Но в конце 90-х Алексей и Мария снова встретились… Прежние чувства заставили их создать семью, с канадским мужем Мария развелась. Своих детей у Серебрякова никогда не было. Своими для него стала падчерица Дарья и два приемных сына — Даниил и Степан.

Фильмография

1978 — Поздняя ягода

1978-1983 — Вечный зов 1979 — Отец и сын 1979 — Алые погоны

1980 — Последний побег

1981 — Смотри в оба!

1986 — Тихая застава

1986 — Обвиняется свадьба

1987 — Забавы молодых

1987 — Кресло

1988 — После войны — мир 1989 — Случайный вальс

1989 — Фанат

1989 — Смиренное кладбище

1990 — Распад

1990 — Возвращение в Зурбаган

1990 — Морской волк

1991 — Обнаженная в шляпе

1991 — Кремлёвские тайны

1991 — Афганский излом

1992 — Высшая мера

1992 — Патриотическая комедия

1992 — Эскадрон (Бельгия, Польша, Украина, Франция)

1992 — Ключ

1992 — Танцующие призраки

1993 — Способ убийства

1993 — Ночь вопросов

1993 — Абрам

1993 — Плащ Казановы

1994 — Зона Любэ

1994 — Серп и молот

1995 — Прибытие поезда

1997 — Упырь

1998 — Жесткое время

1998 — Тесты для настоящих мужчин

1999 — Тонкая штучка

2000 — Десант

2000 — Бандитский Петербург

2000 — Империя под ударом

2001 — Парижский антиквар

2002 — Завтра будет завтра

2002 — Шатун

2002 — Убойная сила 4 2003 — Антикиллер 2: Антитеррор

2003 — Баязет

2003 — Чёрная метка

2004 — Штрафбат

2005 — Второй фронт

2005 — Казароза

2005 — Нелегал

2005 — Побег

2005 — Херувим

2005 — Жмурки

2005 — 9 рота

2005 — Дети Ванюхина

2005 — Случайный взгляд

2005 — Принцесса и нищий

2006 — Очарование зла 2006 — Кровавый круг

2006 — Жесть

2006 — Девять месяцев

2006 — Перегон

2006 — Письмо

2006 — С Дона выдачи нет 2008 — Сказка о женщине и мужчине

2006 — Консервы

2007 — Груз 200 2007 — Глянец

2007 — Код Апокалипсиса

2007 — Закон мышеловки

2007 — Тиски

2007 — Свои дети

2007 — Смерть шпионам!

2008 — Обитаемый остров

2008 — Четыре возраста любви

2008 — Холмы и равнины

2009 — Террористка Иванова

2009 — Стая

2009 — Мужчина в моей голове

2009 — Обитаемый остров: Схватка

2010 — Охотники за караванами

2010 — Сказка. Есть

2010 — Глухарь в кино

2010 — Золотое сечение

2010 — Связь времён

2010 — Каденции

2010 — Иванов

2010 — Военный госпиталь

2010 — Брест. Крепостные герои

2011 — ПираМММида

2011 — Охотники за бриллиантами

2011 — Жила-была одна баба

2011 — Белая гвардия

2011 — Синдром дракона

2011 — Забытый

2011-2012 — Товарищи полицейские

2012 — Снайпер 2 2012 — Соло на саксофоне

2013 — Агент

2013 — Ладога

2014 — Левиафан

2015 — Погружение

2015 — Метод

2015 — Фарца

2015 — Москва никогда не спит

2015 — Клинч

2016 — Квартет

2016 — Стена

2016 — Доктор Рихтер

2017 — Легенда о Коловрате

2017 — Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

2018 — Кома

2018 — МакМафия

Озвучивание

1992 — Я хотела увидеть ангелов — Боб ( Алексей Баранов

1994 — Серп и молот — милиционер в штатском ( Гоша Куценко

2010 — Брест. Крепостные герои — разные персонажи