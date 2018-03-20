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Серебряков Алексей Валерьевич
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Серебряков Алексей Валерьевич 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дата рождения: 3 июля 1964 года
Место рождения: Москва
Знак Зодиака: Рак  Алексей родился в семье столичных интеллигентов. Мама — доктор, отец — авиаконструктор. Но родители старались дать мальчику разностороннее образование, чтобы ему было легче в дальнейшем определить свой путь. Так, кроме прочих занятий, Алексей учился играть на баяне в музыкальной школе. Как ни странно, именно этот факт предопределил всю его последующую жизнь.
В 13-летнем возрасте Лешина фотография попала на полосы газеты «Вечерняя Москва». Собственно статья была посвящена его педагогу по музыке, но сняли его вместе с учениками. Этот номер «Вечерки» попался на глаза ассистентам киностудии, которые подбирали артистов для многосерийной телевизионной картины «Вечный зов». Режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский, увидев Алексея, определили его на роль сына одного из главных героев. Так в 1978 году состоялся дебют Серебрякова в кино. До окончания средней школы (1981 г.) новоиспеченный артист снялся еще в пяти полнометражных картинах.
Юноша был уверен, что без труда поступит в театральный вуз, но в училище им. Щукина его не приняли. Только через год ему удалось пройти конкурс в «Щепку», а еще через два перевестись в ГИТИС на курс Олега Павловича Табакова. Это был тот самый курс, на котором училась будущая жена мастера Марина Зудина. После выпуска в 1986 году, Серебряков пять лет оставался актером труппы «Табакерки». Сотрудничал он и с другими театрами, но в 1991-м с головой ушел в кино. Как это ни странно, когда большинство актеров сидели без работы, ведь в стране был кризис, а роли на Серебрякова падали одна за другой. Да и зарплата к кино была гораздо выше театральной. Актеру везло на режиссеров и партнеров по съемочным площадкам. С возрастом его роли становились все мужественнее. Народным артистом России Алексей Серебряков стал в 2010 году.
Любопытно, что после переезда актера в Канаду 2012 году, ролей в российском кино у него только прибавилось. Несмотря на то, что некоторые чересчур патриотично настроенные граждане заклеймили артиста «предателем». Но по-другому он поступить просто не мог. Его любимая женщина, его семья жила там.
Личная жизнь Алексея Серебрякова
Со своей женой Марией артист был знаком с середины 80-х годов. В то время девушка работала танцовщицей в ансамбле Игоря Моисеева. А потом она по контракту уехала в Канаду, где вышла замуж, родила ребенка и получила гражданство. Но в конце 90-х Алексей и Мария снова встретились… Прежние чувства заставили их создать семью, с канадским мужем Мария развелась. Своих детей у Серебрякова никогда не было. Своими для него стала падчерица Дарья и два приемных сына — Даниил и Степан.
Фильмография
1978 — Поздняя ягода
1978-1983 — Вечный зов  1979 — Отец и сын  1979 — Алые погоны
1980 — Последний побег
1981 — Смотри в оба!
1986 — Тихая застава
1986 — Обвиняется свадьба
1987 — Забавы молодых
1987 — Кресло
1988 — После войны — мир  1989 — Случайный вальс
1989 — Фанат
1989 — Смиренное кладбище
1990 — Распад
1990 — Возвращение в Зурбаган
1990 — Морской волк
1991 — Обнаженная в шляпе
1991 — Кремлёвские тайны
1991 — Афганский излом
1992 — Высшая мера
1992 — Патриотическая комедия
1992 — Эскадрон (Бельгия, Польша, Украина, Франция)
1992 — Ключ
1992 — Танцующие призраки
1993 — Способ убийства
1993 — Ночь вопросов
1993 — Абрам
1993 — Плащ Казановы
1994 — Зона Любэ
1994 — Серп и молот
1995 — Прибытие поезда
1997 — Упырь
1998 — Жесткое время
1998 — Тесты для настоящих мужчин
1999 — Тонкая штучка
2000 — Десант
2000 — Бандитский Петербург
2000 — Империя под ударом
2001 — Парижский антиквар
2002 — Завтра будет завтра
2002 — Шатун
2002 — Убойная сила 4  2003 — Антикиллер 2: Антитеррор
2003 — Баязет
2003 — Чёрная метка
2004 — Штрафбат
2005 — Второй фронт
2005 — Казароза
2005 — Нелегал
2005 — Побег
2005 — Херувим
2005 — Жмурки
2005 — 9 рота
2005 — Дети Ванюхина
2005 — Случайный взгляд
2005 — Принцесса и нищий
2006 — Очарование зла  2006 — Кровавый круг
2006 — Жесть
2006 — Девять месяцев
2006 — Перегон
2006 — Письмо
2006 — С Дона выдачи нет  2008 — Сказка о женщине и мужчине
2006 — Консервы
2007 — Груз 200  2007 — Глянец
2007 — Код Апокалипсиса
2007 — Закон мышеловки
2007 — Тиски
2007 — Свои дети
2007 — Смерть шпионам!
2008 — Обитаемый остров
2008 — Четыре возраста любви
2008 — Холмы и равнины
2009 — Террористка Иванова
2009 — Стая
2009 — Мужчина в моей голове
2009 — Обитаемый остров: Схватка
2010 — Охотники за караванами
2010 — Сказка. Есть
2010 — Глухарь в кино
2010 — Золотое сечение
2010 — Связь времён
2010 — Каденции
2010 — Иванов
2010 — Военный госпиталь
2010 — Брест. Крепостные герои
2011 — ПираМММида
2011 — Охотники за бриллиантами
2011 — Жила-была одна баба
2011 — Белая гвардия
2011 — Синдром дракона
2011 — Забытый
2011-2012 — Товарищи полицейские
2012 — Снайпер 2  2012 — Соло на саксофоне
2013 — Агент
2013 — Ладога
2014 — Левиафан
2015 — Погружение
2015 — Метод
2015 — Фарца
2015 — Москва никогда не спит
2015 — Клинч
2016 — Квартет
2016 — Стена
2016 — Доктор Рихтер
2017 — Легенда о Коловрате
2017 — Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов
2018 — Кома
2018 — МакМафия
Озвучивание
1980 — Через тернии к звездам» — Профессор Виктор Климов (Александр Лазарев) — озвучивание новой версии, 2001
1992 — Эскадрон — Фёдор (Радослав Пазура)
1992 — Я хотела увидеть ангелов — Боб (Алексей Баранов)
1994 — Зона Любэ — Владик (Филипп Янковский)
1994 — Серп и молот — милиционер в штатском (Гоша Куценко)
2010 —Возмездие — Томас Крэйвен (Мел Гибсон)
2010 — Брест. Крепостные герои — разные персонажи
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