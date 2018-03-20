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В Омске подготовили новую экскурсию по местам пребывания Ф. М. Достоевского
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В Омске подготовили новую экскурсию по местам пребывания Ф. М. Достоевского 

АиФ-Омск 7 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Достоевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Новый проект «Омск. Я здесь был» запускает региональный туристский информационный центр. Этим проектом хотят показать неразрывную связь между Омском и биографией и творчеством писателя Фёдора Михайловича Достоевского.
«Одним из самых популярных вопросов, который нам задавали на выставке жители других регионов и стран, был вопрос о том, что делал Федор Михайлович Достоевский в Омске, как долго он здесь был, где жил, и есть ли в нашем городе объекты, которые можно посетить, чтобы побольше узнать об этом периоде жизни писателя. И если для жителей других регионов такие вопросы объяснимы, то, как выяснилось, сами омичи не всегда ориентируются в биографии Достоевского. Мы решили разработать экскурсию, которая бы восполнила эти пробелы, — отметила руководитель омского ТИЦа Ксения Чижова.
Отметим, что маршрут новой экскурсии начинается от Омского гарнизонного военного госпиталя и заканчивается Литературным музеем им. Ф. М. Достоевского. Название экскурсии — «Омск. Я тут сидел». Её продолжительность — 80 минут. Первая экскурсия состоится 30 марта.
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