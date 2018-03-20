Успенская Любовь Залмановна

Дата рождения: 24 февраля 1954 года

Место рождения: Киев

Знак зодиака: Рыбы

Любовь родилась в семье киевлян Залмана Сицкера и Елены Чайки. Причем, мама в период беременности и родов отбывала срок в тюрьме, а после того как вышла на свободу вместе с маленькой дочкой, очень скоро умерла. Девочка осталась на попечении отца и бабушки. Только в подростковом возрасте Любе объяснили, что бабушка — это не мама. В роду были профессиональные музыканты, например, дед Любы играл на народных инструментах. Поэтому с раннего возраста девочку определили в музыкальную школу по классу баяна. Она к тому же от природы отлично пела. Отец очень гордился дарованием дочки и однажды привел Любу в ресторан, чтобы та спела перед его друзьями. Дебют получился настолько потрясающим, что директор заведения предложил девушке поработать у него певицей.

Узнав правду о маме, Люба рано повзрослела и особо не прислушивалась к советам отца и бабушки. Тем более, что в ресторане ей платили неплохие деньги, и она могла ни от кого не зависеть.

В возрасте 17 лет Любовь по приглашению музыкантов отправилась работать в Кисловодск, а затем в Ереван. В ресторанах Кавказа она мгновенно становится звездой. Публика не ее концерты приходит специально. Но советские чиновники прессингуют певицу за «неправильную» манеру петь и двигаться.

В 24 года Любовь Успенская принимает решение об эмиграции. По сути, она ехала в никуда, сперва в Италию, затем в Америку, но ни разу не пожалела об этом. Друзья-музыканты, перебравшиеся за океан задолго до Любови, рассказали о ней директору одного из нью-йоркских ресторанов. Поэтому, как только Успенская ступила на американскую землю, у нее мгновенно появилась работа. Она стала активно творчески развиваться. Успешно продолжала сольную карьеру. Знакомится с Вилли Токаревым Михаилом Шуфутинским . Записывает первые альбомы.

В начале 1990-х уже набравшая широкую популярность Успенская перебирается жить в Москву, где сразу становится весьма востребованной. Концерты, гастроли, альбомы, клипы, участие в различных телешоу переводят ее в статус российской эстрадной знаменитости.

Любовь Успенская следит за собой и прекрасно выглядит. Она ведет аккаунт в Инстаграме, имея более полумиллиона подписчиков. Певица часто принимает участие в различных музыкальных фестивалях, где иногда поет дуэтом с другими популярными исполнителями, такими как Филипп Киркоров Доминик Джокер и другими. 13 раз Успенская была отмечена премией «Шансон года».

Личная жизнь Любови Успенской

Первым мужем 17-летней Любы с согласия отца стал коллега-музыкант Виктор Шумилович. В этом браке родились близнецы, которые не выжили. Первый родился мертвым, второй — умер через две недели. Вторым мужем был тоже музыкант Юрий Успенский . Именно с ним она уедет в США. Но за океаном брак распался. Там же в Америке певица выйдет замуж в третий раз за Владимира Лисицу, который также станет на некоторое время ее продюсером. Четвертым мужем певицы с 1989 года стал бизнесмен Александр Плаксин . В этом же году у пары родилась дочь Татьяна. В данный момент девушка живет в Европе, много путешествует, иногда навещает родителей.

Осенью 2016 года Любовь Успенская открыла Лере Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица призналась, что еще до рождения близнецов, в 16 лет она сделала нелегальный аборт.

Дискография

Альбомы

1985 — My Loved One (США)

1993 — Экспресс в Монте Карло (США)

1994 — Далеко, далеко (США)

1993 — Любимый

1993 — Не забывай

1996 — Карусель

1997 — Пропадаю я 2002 — Экспресс в Монте-Карло

2003 — Горький шоколад

2007 — К единственному нежному…»

2007 — Карета

2010 — Лети, моя девочка

2013 — С юбилеем

2012 — История одной любви

2016 — Еще люблю…

Сборники

1994 — Гусарская рулетка

1994 — Кабриолет

1998 — Лучшие песни

1998 — Лучшие песни

2000 — Золотая коллекция

2002 — Гусарская рулетка

2003 — Любовное настроение

2005 — Настроение шансон

2006 — Ещё не поздно — Лучшие песни

2006 — Grand Collection

2009 — Союз Gold. Лучшие песни