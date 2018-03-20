Мертвое или немертвое искусство? Чьи стихи читает молодежь

21 марта во всем мире отмечается день поэзии. Впервые с инициативой учреждения праздника выступила американская поэтесса Теса Уэбб еще в середине 30-х годов XX века.

Эта идея была поддержана на 30 сессии конференции ЮНЕСКО . Первый всемирный день поэзии прошел в Париже в 1999 году. Обосновало ЮНЕСКО свое решение так: «Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».

Считается, что самые древние стихотворения в мире были написаны еще в далеком 23 веке до нашей эры жрицей и аккадской принцессой Энхедуанной. Она писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне.

Уильяма Шекспира по праву считают самым известным поэтом в мире. Самый известный из древнегреческих — Гомер, а самый знаменитый русский поэт, конечно — Александр Сергеевич Пушкин. Что читает нынешняя молодежь (читает ли) и как, по их мнению, будет развиваться поэзия в будущем, узнал корреспондент « АиФ Оренбург ».

Надежда Богданова, 10 класс:

«Не сказать, что я сильно люблю поэзию, но есть несколько любимых стихотворений. Стихи читаю, но не часто, так, под настроение, если грустно и хочется поплакать. Очень нравятся стихотворения Тютчева, Тургенева, Цветаевой и некоторые стихотворения Есенина. Малоизвестных поэтов практически не знаю, только если своего двоюродного брата. Несильно увлекаюсь этой темой, поэтому не могу сказать, пишут сейчас лучше или хуже, но, думаю, есть талантливые ребята и в наше время. Мне бы хотелось, чтобы поэзия развивалась в будущем».

Данила Сексясов, 1 курс:

«Считаю, что поэзия — «мертвое» направление искусства, но все же пытаюсь его реинкарнировать во что-то более масштабное с помощью музыки. Периодически перечитываю стихи, либо читаю взахлеб новых для себя поэтов, о которых ранее не знал. Особенно нравятся Бурлюк, Хармс, Введенский, люблю Маяковского и Блока. Кого-то из этих постоянно читаю, кого-то редко. Проблема в том, что сейчас каждый может сесть, написать какую-нибудь ерунду и обозваться поэтом. Достойные стихотворения как иголка в стоге сена, поэтому придерживаюсь мнения, что поэзия — низшая ступень творчества в современном мире. Столько раз успел в этом разочароваться, кругом стихи на заказ или о природе и родине, о чем уже написано не раз и гораздо лучше. Раньше поэты вкладывали душу, сейчас таких крайне мало. Но, как и везде, есть исключения, которые мне нравятся — люди, отдающие себя делу полностью, достойны уважения. Что будет дальше, зависит от нас. Все в наших «перах».

Светлана Повалишева, 5 курс:

«Я искренне восхищаюсь людьми, которые готовы творить и выносить это за пределы своей комнаты. С удовольствием читаю стихи, потому что они дарят тебе новые ощущения, новые эмоции, новые мысли. Особенно нравятся Бродский, Маяковский, Ханс Берли, одно стихотворение Есенина; читаю практически всех, но мало кого перечитываю, исключения— Виктор Пелевин Вера Полозкова , Замятин. С современными поэтами я знакома, и я не могу ответить — что одни лучше, а другие хуже.

Каждый в каком-то стихотворении находит что-то свое, близкое, и не важно когда оно было написано в ХХ веке или 2018 году. Сейчас очень много авторов, которые пишут непонятно о чем, и даже им самим неизвестном, но поэзия не умрет, пока хоть кто-то занимается поэзией».

«К поэзии отношусь хорошо. Стихи читаю редко, так как часто не понимаю их смысла, да и любимых поэтов нет. Нахожу красивыми некоторые стихотворения, но не люблю перечитывать. Из поэтов знаю только музыкантов, которые пишут стихи. С современными направлениями не знаком».

Лия Латыпова, 4 курс:

«К поэзии отношусь хорошо, мне нравится, но чаще всего слышу ее в музыке, песнях. Стихи читаю не всегда, но периодически: они выражает красоту и глубину чувств. Из любимых поэтов — Есенин, Асадов, Цветаева, Пушкин, Маяковский. Из более современных поэтов знаю… Евгения Сою, Соломонову, Ах Астахову. Наверное, потом их оценят, но сейчас мне не очень нравится, не мастера слова. Для искусства не свойственны понятия «хуже», «лучше», как будет дальше — увидим, все возможно».

Кирилл Хмеленко, 11 класс:

«Как и к любому виду искусства к поэзии отношусь с уважением. Читаю, чтобы набраться опыта, разделить переживания или просто ради удовольствия. Среди поэтов фаворитов нет, могу прочесть самых разных, так как не сильно разбираюсь в них, в жанрах тоже. Могу назвать самые известные имена, но все и так их знают. Это, прежде всего, классики, современными не интересуюсь, об оренбургских мало что известно. Я думаю, что поэзия останется на века, не зря у нее так много последователей».

Одни перестали верить в светлое будущее поэзии, а другие все еще надеются на новый взлет. Повторится ли золотой век вновь, остается только гадать, но современные веяния можно наблюдать уже сейчас. В последнее время авторы все чаще читают свои стихи, используя при этом музыкальное сопровождение. Молодой публикой это воспринимается лучше, нежели привычное звучание. Появляются новые рифмы, новые поэтические формы и течения, формируются литературные объединения — значит, есть интерес к поэтическому творчеству и еще не раз читатели почувствуют, как пронзают их «души прекрасные порывы».