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Кузнецова призвала скорее решить вопрос с выплатой маткапитала переселенцам
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Кузнецова призвала скорее решить вопрос с выплатой маткапитала переселенцам 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости как можно скорее решить вопрос с выплатой материнского капитала семьям, переселившимся в Россию, сообщается на сайте омбудсмена.
Ранее в феврале Кузнецова посетила с рабочим визитом Новосибирск, где к ней обратилась группа женщин, переехавших в РФ из Казахстана по программе переселения соотечественников. Женщины, которые имеют двух и более детей с российским гражданством, получили иски от прокуратуры о необходимости возврата материнского капитала, так как на момент рождения их дети не были гражданами России. На сайте омбудсмена по итогам поездки появилась информация о том, что Кузнецова выяснит у Пенсионного фонда, прокуратуры и Верховного суда РФ причины отзыва маткапитала у переселенцев Новосибирска и проверит, были ли подобные случаи в других регионах.
"Детский омбудсмен поддержала необходимость ускорения принятия решений по этому вопросу", — говорится на сайте уполномоченного в материале о прошедшем в Общественной палате РФ заседании рабочей группы по вопросам совершенствования механизма предоставления дополнительных мер господдержки семьям с детьми.
Сайт также сообщает, что представитель регионального отделения Пенсионного фонда Александр Терепа на заседании подтвердил, что переселенцы из Новосибирска получили иски об отзыве маткапитала. В материале уточняется, что начальник управления Генеральной прокуратуры РФ Марина Зайцева заявила, что руководство ведомства ориентирует регионы остановить отзыв сертификатов из-за острой социальной значимости этого вопроса.
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