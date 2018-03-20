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Всемирный день поэзии отметят в Измайлове
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Всемирный день поэзии отметят в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Поэтический марафон «Время читать и писать стихи», посвященное Всемирному дню поэзии, пройдет в измайловской библиотеке №82.
Литературное мероприятие состоится в библиотеке №82 по адресу: Измайловский проспект, д. 83. На расширенном заседании клуба «Зеленая лампа Измайлова» приглашаются все, кто любит поэзию. Свои стихи прочитают поэты — члены клуба, а стихи классиков смогут прочитать все желающие.
Этот праздник ежегодно отмечается 21 марта. «Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества, — говорится на библиотечной страничке сайта ЦБС ВАО. — Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, — на это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком». Действительно, немногим удается стать великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в жизни, взяв ручку и листок бумаги, пробовали стихотворное творчество.
Начало мероприятия 22 марта в 15:00.
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