Ни фига себе

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

В начале недели, когда вся сеть обсуждала итоги прошедших выборов, кое-кто из владимирцев озадачился совершенно иным «кадром дня». (Смотри фото). К какому событию он имел отношение не столь и важно, говорят, что к фестивалю анимации, который традиционно проходит в Суздале и привлекает немало гостей.

Некоторых развеселило название пельменной — «Полтора кота».

Даже шутка появилась в комментарии к фото о том, что пол кота, возможно, скрыто в пельменях. Смотри фейсбук.

Шутников во Владимире немало.

Стоит пройтись по городу, вдуматься в названия кафе, ресторанов, торговых центров, иногда так и вырвется из уст: «Ни фига себе». «Супер Кузьмич» и питейный дом «Стрелецкая застава» здесь уживаются с учреждениями питания «Папа Джонс», «Кабуки», «Бюргер», «Джезве» и прочими «иностранцами». Все они пользуются спросом у посетителей, которых больше волнует не то, кто, как и почему себя так именует, а уровень обслуживание и кухня.

Но князь Владимир был бы в шоке, если в его времена местный торговый люд склонялся к такому изобилию заморской тематики и кушаний.

— Ну, почему? — возразят мне знатоки истории.

Появился же в Петергофе дворец «Монплези́р» (фр. mon plaisir — «моё удовольствие») ныне — памятник архитектуры начала XVIII века, который был построен по личному указанию Петра I в 1714—1723 годы известными зарубежными архитекторами. Пётр лично выбрал местоположение нового дворца, а также определил его планировку и давал указания относительно отдельных элементов оформления. В целом дворец строился в соответствии с представлениями императора о максимально удобном жилище для просвещённого человека его времени. Так то ж просвещенного!

Петр Великий и окно в Европу прорубил, и еще много чего сделал, чтобы от заграницы не отставать. С «Монплезиром» связаны многие значимые события и личности русской истории, здесь же проводились съезды двора, парадные приёмы, встречи императора с иностранными послами.

Войдут ли в историю Владимира современные достопримечательности города с оригинальными названиями?

Вряд ли кого-то это беспокоит. Свои функции они сегодня выполняют, привлекая немалое количество и гостей, и местных жителей, успешно соперничая с учреждениями культуры. Многие даже вписаны в «гастрономическую карту» современного туризма.

Вписались в облик городских улиц кафе «Трактир» и «СССР», «Лукоморье» и «Гавань».

Как пошутил недавно В. Путин , встречаясь с журналистами страны, в числе которых оказался и задал вопрос Президенту редактор газеты «Маяк» из Вязников:

«Моря во Владимире нет, но есть «Маяк».

Почему же не быть во Владимире «Обломову» и даже «Сальвадору Дали»?

Это ведь только, вернее не только, Грибоедов высмеивал чрезмерное пристрастие к иностранной культуре и характерную для русского дворянского общества смесь «французского с нижегородским».

Мы же не дворяне какие, свою историю чтим, гостей принимаем не только со всех областей, но и стран мира. Увидят они вывеску «Токио», «Азия» — не заблудятся.

Правда, иногда внешнее и внутреннее «убранство» друг другу не соответствуют. К примеру, есть во Владимире кухня американской бабушки, которая радует посетителей изысками различных блюд, ставших привычными в современном обществе гурманов. Пиццы, бургеры и шаурмы «вписаны» в интерьер помещения, «украшенного» страницами старой газеты «Известия» и рядом атрибутов советского быта. Можно, конечно, допустить, что американская бабушка воспитана на наших традициях, но скорее всего это такой маркетинговый ход. Так или иначе, он привлекает любителей заграничного яства, но приготовленного, как не крути, на наших кухнях. Даже услуга «нифигаси», предлагаемая «американской бабушкой», очень сродни нашему ни фига себе.

Главное, чтобы услуги в торговых рядах и учреждениях питания города были «числом поболе, ценою подешевле».