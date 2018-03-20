Минтруд в проекте приказа исключил отзыв маткапитала у переселенцев

Ранее в феврале Кузнецова посетила с рабочим визитом Новосибирск, где к ней обратилась группа женщин, переехавших в РФ из Казахстана по программе переселения соотечественников. Женщины, которые имеют двух и более детей с российским гражданством, получили иски от прокуратуры о необходимости возврата материнского капитала, так как на момент рождения их дети не были гражданами России. На сайте омбудсмена по итогам поездки появилась информация о том, что Кузнецова выяснит у Пенсионного фонда, прокуратуры и Верховного суда РФ причины отзыва маткапитала у переселенцев Новосибирска и проверит, были ли подобные случаи в других регионах.

"Мы разработали проект приказа, который дает официальное разъяснение применения действующего законодательства относительно предоставления гражданам права на получение материнского капитала. Сейчас проект находится на согласовании, после того как он будет зарегистрирован", — сказала Петрова на заседании рабочей группы в Общественной палате по вопросам совершенствования механизма предоставления дополнительных мер господдержки семьям с детьми.

В материале уточняется, что этот документ исключит возможность отзыва материнского капитала у переселенцев.