Ещё
Минтруд в проекте приказа исключил отзыв маткапитала у переселенцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минтруд в проекте приказа исключил отзыв маткапитала у переселенцев 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Министерство труда РФ разработало проект приказа, разъясняющего правила выдачи и отзыва материнского капитала у россиян, которые получили гражданство РФ как по факту рождения, так и по программе госпереселения, сообщила директор департамента демографической политики и соцзащиты населения Минтруда Светлана Петрова, слова которой приводятся на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
Ранее в феврале Кузнецова посетила с рабочим визитом Новосибирск, где к ней обратилась группа женщин, переехавших в РФ из Казахстана по программе переселения соотечественников. Женщины, которые имеют двух и более детей с российским гражданством, получили иски от прокуратуры о необходимости возврата материнского капитала, так как на момент рождения их дети не были гражданами России. На сайте омбудсмена по итогам поездки появилась информация о том, что Кузнецова выяснит у Пенсионного фонда, прокуратуры и Верховного суда РФ причины отзыва маткапитала у переселенцев Новосибирска и проверит, были ли подобные случаи в других регионах.
"Мы разработали проект приказа, который дает официальное разъяснение применения действующего законодательства относительно предоставления гражданам права на получение материнского капитала. Сейчас проект находится на согласовании, после того как он будет зарегистрирован", — сказала Петрова на заседании рабочей группы в Общественной палате по вопросам совершенствования механизма предоставления дополнительных мер господдержки семьям с детьми.
В материале уточняется, что этот документ исключит возможность отзыва материнского капитала у переселенцев.
РИА Новости: последние новости
Панихида с органом: воинов Первой мировой почтили уникальным реквиемом Святой вместо пинты: приживется ли в России святой Патрик Биография Стивена Хокинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью3
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца12
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем5
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Названы города мира с самым дорогим жильем
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение