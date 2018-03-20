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В Анталье назвали улицу в честь Андрея Карлова
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В Анталье назвали улицу в честь Андрея Карлова 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Одна из улиц в популярном среди российских туристов городе Демре турецкой провинции Анталья названа в честь погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Как сообщило агентство Anadolu, соответствующее решение о переименовании улицы, ведущей к церкви Святого Николая, было принято городским советом Антальи.
"Мы никогда не забывали, не забудем и не дадим забыть наших русских друзей. В рамках Недели памяти Карлова, которая пройдет в Анталье с 20 по 27 марта, будут организованы такие культурные мероприятия, как выставка и концерт, экскурсии по церкви Святого Николая, античному городу Андриаке и музеям", — сказал по случаю события мэр Антальи Мендерес Тюрел.
По его словам, 22 марта на этой же улице состоится официальное открытие барельефа Андрея Карлова. Демре является городом-побратимом Клинцов, откуда был родом российский дипломат.
Напомним, Карлова убили в Анкаре 19 декабря 2016 года во время его выступления на церемонии открытия экспозиции «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Исполнителя — бывшего полицейского Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте преступления.
Согласно версии Анкары, убийство посла было организовано Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти также обвиняют в организации попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года.
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