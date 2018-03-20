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С медициной всё в порядке?
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С медициной всё в порядке? 

ТВ-МИГ 6 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Владимирскую область «просканировал» замминстра здравоохранения страны Сергей Краевой. Видимо, многочисленные публикация в различных региональных СМИ, наконец-то, привлекли внимание чиновников рангом выше.
Конечно, почётного гостя встретили «как надо». Экскурсию по областным медучреждениям провёл лично директор департамента здравоохранения Александра Кирюхина. Началось всё с небольшого совещания, на котором, по информации обладминистрации, рассмотрели вопросы кадрового обеспечения облздрава, тарифного соглашения в системе медстрахования и вопросы по размещению детского инфекционного отделения.
«В ходе заседания заместитель Министра поддержал планы по строительству инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы, что в значительной мере повысит инфекционную безопасность детского населения. В настоящее время Владимирская область ведет переговоры с Минздравом РФ о возможности реализации данного проекта», — сообщает пресс-служба белого дома.
Кроме того, замминистра здравоохранения посетил Областной клинический онкологический диспансер, Областную детскую клиническую больницу, Городскую клиническую больницу №5 г. Владимира и Областной перинатальный центр — в общем, все самые передовые медобъекты региона. А вот почему-то «Красный крест» или какой-то другой объект, нуждающийся в ремонте, и переоснащении, высокопоставленному чиновнику не показали.
А те медучреждения, куда привезли Сергея Краевого, он оценил на «отлично». «Большое впечатление на замминистра произвёл Владимирский онкодиспансер, который он назвал одним из лучших во всём Центральном федеральном округе. Не менее положительные отзывы получили Областная детская клиническая больница и Областной перинатальный центр. Замминистра отметил ярко выраженную динамику по снижению младенческой смертности, а также напомнил, что во Владимирской области возводятся современные акушерские корпусы в Коврове и Гусь-Хрустальном», — сообщает обладминистрация.
Чиновники отмечают, что 33 регион активно взаимодействует с ведущими федеральными центрами здравоохранения. Что, в свою очередь, способствует улучшению ряда показателей развития медицины в области.
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