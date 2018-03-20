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С 19 по 29 марта в храме Сергия Радонежского пройдут мастер-классы «Создаём семейные традиции»
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С 19 по 29 марта в храме Сергия Радонежского пройдут мастер-классы «Создаём семейные традиции» 

На Западе Москвы 6 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Приходите научиться делать сладкие сувениры своими руками. И вы всегда сможете удивить близких своим творчеством и уникальным подарком, кропотливо сделанным от всей души и с любовью.
Пряничное искусство это поистине самовыражение души и палитры своих чувств к близким людям. Создавайте семейные традиции, расписывайте пряники дома всей семьёй на светлые Праздники, ведь это увлекательное занятие для всех поколений, которое очень сближает и дарит радость.
ДЕТСКИЕ мастер классы
Программа А.19 марта с 15:30 до 17:00. Мы с вами распишем яркую птицу. Благ.взнос 500 рублей.
Программа Б.22 марта с 15:30 до 17:00. Распишем три пряника овечка, домик, гнездо на березе.
Программа С.29 марта в чт с 16:00 до 17:00. Распишем пряник овечка и украсим кулич из сахарного теста, будем лепить из сахарного теста цыплёнка, травку, цветы. Благ взнос 700 руб.
Мастер класс для РОДИТЕЛЕЙ
Программа Д26 марта в пн с 16:00 до 20:00.
Контактный тел. : +7 (915) 096-38-85
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